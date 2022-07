Agentura pro průmyslovou skupinu spustila první ucelenou kampaň její novodobé historie. Zaměřuje se na podporu značky a nábor.

Kampaň připravená komunikační agenturou Her & Outlaw pro Suas Group startuje v pátek 1. července v Karlovarském kraji a poběží do konce roku. Zaměřuje se na podporu značky v rámci domovského regionu a na nábor nových pracovníků v souvislosti s modernizací a transformací průmyslu na Sokolovsku.

Suas Group pro sesterskou skupinu Sokolovská uhelná zajišťuje kvůli postupnému odklonu od těžby hnědého uhlí směřování do oblastí nové energetiky, strojírenství, ekologie či developmentu. Skupina zaměstnává 2500 lidí a jako ostatní firmy na Karlovarsku se potýká s nedostatkem pracovníků a „odlivem mozků“ do větších měst nebo směrem do zahraničí.

„Sokolovská uhelná reprezentuje lokální průmysl přes 230 let. S novými oblastmi našeho podnikání prostřednictvím sesterské Suas Group, které směřují zejména do nové neuhelné energetiky, strojírenství a moderních technologií potřebujeme zaujmout nové zaměstnance, kteří nám pomohou Sokolovsko dál rozvíjet. Chceme jim ukázat, že i v době ‚pouhelné‘ je práce u nás perspektivní a že má současně vyšší poslání, kterým je udržitelný rozvoj celého regionu,“ uvedla k vizi kampaně personální ředitelka Suas Group Pavlína Havlanová.

Příležitost ke spuštění první image a náborové kampaně popisuje také Kateřina Pištorová, která za Hero & Outlaw pracuje pro Suas Group na pozici PR manažerky a tiskové mluvčí: „Jako největší zaměstnavatel v kraji a reprezentant soukromého sektoru musí určovat trendy ve směřování celého regionu. Dlouhodobě na značce pracujeme a kampaň podtrhuje naše dosavadními aktivity, kterými skupinu na Karlovarsku prezentujeme.“

Klíčoví jsou pro projekt ale sami stávající zaměstnanci, jak popisuje Karolína Černochová, která má kampaň v rámci Hero & Outlaw na starost: „Chtěli jsme, aby se jejich vztah propsal i do pocitového vyznění celého příběhu. Proto jsme pro kampaň vytvořili vizuály s reálnými zaměstnanci firmy napříč pracovními pozicemi tak, aby oslovily cílové skupiny napříč regionem. Bez ohledu na věk nebo pracovní zařazení. Navíc nás práce s nadšenými „modely“ strašně bavila a myslím, že se díky tomu posiluje i takový ten osobní patriotismus, který si každý ke svému zaměstnavateli buduje.“

Jako nosiče kampaně pro Suas Group v Hero & Outlaw vybrali nejčtenější tituly a nejoblíbenější rozhlasové stanice v regionu. Venkovní kampaň doplňují billboardy a velký outdoor, důraz je v kampani kladen na sociální sítě skupiny a nová média. Samozřejmostí je pak zahrnutí vlastních nosičů a interní komunikace Suas Group.

„Česká republika je zemí neskutečné průmyslové tradice a tuzemské firmy v sobě skýtají spoustu komunikačních příležitostí. Transformace a modernizace průmyslu si žádá také sjednocenou firemní komunikaci, díky které se mohou lépe prezentovat na poli employer brandingu, ale i jako konkurenceschopné firmy,“ dodal Jakub Splavec, senior PR konzultant a lídr týmu Hero & Outlaw.