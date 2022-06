Věříme, že se má dělat „kanálově neutrální“ strategie a komunikace. Naplňujeme značky, ne mediatypy, uvádí agentura Triad přehlídku svých kampaní.

TRIAD Prague: 10 years of contemporary advertising

První televizní kampaň společnosti Wolt v České republice

Klient: Wolt (2022) / Kampaň: Radost z jídla doručena

Kampaň „Radost z jídla doručena“ je jedna z nejnovějších prací Triadu, kterou jsme spouštěli začátkem roku 2022, a soustředí se primárně na budování povědomí napříč cílovými skupinami. Jde vůbec o první komunikaci značky Wolt, kterou je možné vidět i na televizních obrazovkách. Kreativní idea konceptu si přivlastňuje okamžik předání donášky v ikonické papírové tašce. Ve chvíli, kdy se ve dveřích objeví kurýr, společně se zákazníkem zažívají momenty skutečného přátelství, které tvoří vizuální metaforu pro radost ze zahnání hladu dobrým jídlem.

Michal Pivarči Associate Creative Director, Triad: „Největší výzvou bylo najít způsob, jak být jiní, i když se samotná služba od těch konkurenčních liší spíš v množství drobností, které tvoří celkový zážitek. Nakonec nám největší smysl dávala strategie jít na lidi přes přátelské emoce a zkusit kreativně zachytit příjemný pocit, jaký člověk zažije, až k němu jídlo dorazí. Je to ta chvíle, kterou každý vlastně zná, jen ji neumí slovy pojmenovat.“

Postavili jsme pro tuto kampaň skutečného robota

Klient: Kofola (2018) / Kampaň: KAREL

Láska je pro Kofolu ústřední hodnotou v identitě značky a my jsme v kampani přinesli nový pohled na toto téma. Lásku jsme nijak nedefinovali, naopak jsme zákazníkům představili skutečného robota, s nímž společně zjišťovali, co láska vlastně je. Robot KAREL komunikoval se zákazníky skrze messenger bota, přes kterého přišlo přes 3,5 milionu zpráv. Míra zhlédnutí spotu byla 64 procent, o zhruba čtvrtinu více než je benchmark. Kofola zaznamenala meziroční nárůst prodeje o deset procent v Česku i na Slovensku.

Adam Špina, Head of Strategy, Triad: „Krásná kampaň, kdy jsme robota neznalého lidských citů učili, co je láska. Robot byl opravdový, problém též – nakonec totiž KAREL s pomocí spotřebitelů z celého Česka a Slovenska dojde k tomu, že láska se nedá naučit, tu prostě cítíš. Unikátní byla v tom, že její příběh neproběhl v jednom spotu, ale vyprávěli jsme ho postupně napříč televizí i onlinem a zapojovali se do něj také lidé.“

Podporujeme amatérský fotbal jako klíčovou součást společenského dění na vsi

Klient: Plzeňský Prazdroj, Gambrinus (2020) / Kampaň: Kopeme za fotbal

„Kopeme za fotbal“ je dlouhodobý projekt Gambrinusu, na kterém pracuje Triad již několik let. Hlavním cílem je pozvednout amatérský fotbal a s ním i společenský život na vesnicích. Fotbal na vsi se dlouhodobě potýká s nízkou návštěvností, Gambrinus o něj zvyšuje zájem nejen u cílové skupiny. Úspešnost dokládají i skvělé výsledky. Spot díky jeho autentičnosti a humoru dokoukalo více než 50 procent diváků, přestože měl navzdory poučkám a trendům tři minuty. Během roku 2020 se uskutečnilo 215 Výkopných a do hlasování se zapojilo 87 000 fanoušků.

Michal Dvorský a Lucie Kalousková, kreativní tým Triadu pro Gambrinus Kopeme za fotbal: „Když jsme klientovi Gambrinus poprvé nesli nápad uspořádat pro lidi na venkově „pouť na hřišti“, nejprve si to vůbec nesedlo. Až když se z „Holomajzny“ stala „Výkopná“ a stejnou ideu jsme odprezentovali na trochu pozměněných slidech, dostali jsme zelenou. Za klíč k úspěchu a „maskota“ Výkopných považujeme papírovou maketu Horviho. Inspirovala u vymýšlení scénáře, nakopla produkční proces a během natáčení přinesla dobrou náladu.“

Jedna z prvních evropských kampaní s využitím umělé inteligence a chatbota

Klient: Philips (2017) / Kampaň: Fousbot

Ve spolupráci s klientem Philips jsme spustili jednu z prvních evropských kampaní s využitím umělé inteligence a chatbota. V první fázi hrál hlavní roli Fousbot, automatickou komunikací oslovil přes 9400 mužů a vyměnil si s nimi přes 212 000 zpráv, ve kterých jim vtipnou formou představil výhody strojku Philips OneBlade. Když mu nasdíleli selfie se strništěm, Fousbot jim nabídl možnost koupit si OneBlade před uvedením na trh. V další fázi od něj dostávali uživatelé výzvy ke sdílení fotografií a videí při používání strojku, které jsme využili v digitální komunikaci. Úspěšnost kampaně potvrdilo i hodnocení produktu na úrovni 4,3 ještě před uvedením na trh.

Magdaléna Křížová, CEO agentury Triad: „Chvíli po launchi kampaně přišlo GDPR, asi bychom to nedali, kdyby už bylo v platnosti. Nikomu jsme nedali produkty zadarmo, ale i tak se zúčastnilo opravdu hodně lidí a projekt měl obrovský úspěch. Vytyčené cíle jsme nejen splnili, ale také jsme několikanásobně překonali benchmarky značky Philips. Získali jsme neuvěřitelná videa od chlapů, jak se holí při skoku padákem anebo jsou obloženi šunkou.“

Šest měsíců produkce a virtuálního skládání papíru

Klient: Unilever (2021) / Kampaň: Míša

Se společností Unilever jsme loni spustili nový koncept pracující s dětskou fantazií. Cílem bylo představit Míšu jako alternativu pro zdravou svačinu, hlavně rodičům, a uvedení produktových novinek do kategorie zmrzlin a chlazených dezertů. Komunikace svačinky s horou tvarohu se odehrává ve světě dětské fantazie, který se ve spotu doslova vystaví před očima diváka. Technologický postup stojící za vizuálním pojetím kampaně pracuje s kombinací 3D papírového světa a předtočenými hereckými akcemi. Vedle komunikace novinky jsme se postarali o komunikaci aktivity „O kousek lepší Česko a Slovensko“, v níž se značka zaměřuje na jeden z cílů udržitelného rozvoje podle OSN Život na souši a vrací do přírody stromy, které padnou na výrobu dřívek k nanukům Míša.

Michal Pivarči, Associate Creative Director, Triad: „Při úvodních „brainstormech“ jsme se nejvíc pobavili a zároveň potrápili při tvoření správně ulítlých a dětsky naivních fantazií. Vymysleli jsme všechno možné, od tvarohových vodopádů, štěňátek, která se zdraví „čau“, až po trampolínové přechody pro chodce. Pro každého to byl příjemný exkurz do vlastního dětství a zároveň i výzva vcítit se do myšlení malých školáků. Nápady, které nakonec „přežily“ až do spotu, jsou výsledkem občas bolavých rozhodnutí, ale jen tak se mohly dopracovat k těm opravdu originálním.“

Více než 500 společných mezinárodních projektů

Klient: Kozel Global (od 2011)

Klient Kozel Global byl naším prvním velkým klientem a tato spolupráce úspěšně trvá dodnes. Spočívá v nastavování dlouhodobé globální strategie a výroby kreativních konceptů, od nápadu až po finální exekuci, a přesahuje i do strategického nastavování komunikace na trzích. Během řady let jsme pro Kozla připravili přes 500 úspěšných kampaní, které byly vidět na několika kontinentech a zasáhly přes 46 milionů milovníků piva. S maskotem Oldou pravidelně sdílíme dávku kozlího humoru na globálním instagramovém profilu a tvoříme obsah, který se využívá v deseti zemích.

Nejsme však jen globální agenturou. Realizujeme rovněž lokálně specifické kampaně na osmi trzích: Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Jižní Korea a Finsko.