Zápasy, kdy jde o všechno. Davy fanoušků pohánějící svůj tým až na vrchol. A na konci cesty privilegium zvednout nad hlavu slavný Stanley Cup. NHL s blížícím se finále playoff, které je 30. června ukázala klip vítězů plný emocí.

Playoff hokejové NHL se daří lákat k obrazovkám diváky. Sledovanost je nejvyšší od ročníku 2016/2017. Letošní ročník se pomalu chýlí ke konci, ale NHL v třídílné sérii klipů ukazuje, že slavný pohár bude nadále měnit majitele.

NHL ve spolupráci s agenturou Highdive ukázala poslední díl „The Handoff“ z třídílné série, která vyzdvihuje vítěze Stanley Cupu a zároveň slibuje, že pohár bude i nadále měnit majitele. V NHL vždy jako první přebírá trofej kapitán vítězného celku, ale velká pozornost je právě kladena tomu, komu jej jako prvnímu svěří. Před tímto dílem NHL uvedla klipy „If There Was No Cup” a „Who Wants It.”

Poslední díl kampaně „The Handoff” pokračuje v příběhu o vytouženém Stanley Cupu prostřednictvím 30 a 60sekundových reklam. Spot zachycující řadu neuvěřitelných historických okamžiků NHL ukazuje bujarou radost z vítězství při jízdě domů a hudebně skvěle využívá klasiku Boba Dylana ‚The Times They Are Changin‘.

„Na rozdíl od jiných trofejí je Stanley Cup jen jeden. Po 130 let se předával z jednoho šampiona dalšímu – je to tradice spojující hokejovou minulost, přítomnost a budoucnost,“ řekl pro Adweek Casey Hall, senior viceprezident NHL pro marketing.

Nová kampaň navazuje na partnerství se společnostmi Turner Sports a Disney/ESPN a kampaň „Nothing Regular“, která byla zahájena loni na Den díkůvzdání. Od té doby zaznamenala NHL 61procentní nárůst povědomí o značce. Spoty se budou i nadále vysílat v průběhu playoff a také na kanálech sociálních sítí.