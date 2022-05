Už 101. ročník ADC Annual Awards rozdal ocenění, agenturou roku je Leo Burnett Chicago i díky tísnivé kampani za zbraňovou reformu.

Globální kreativní soutěž ADC Annual Awards, která probíhá už od roku 1921, v minulém týdnu ocenila ty nejkreativnější kampaně světa. Na základě rozdaných cen se agenturou roku stala Leo Burnett Chicago a Leo Burnett Worldwide byla zároveň jmenována agenturní sítí roku. Mezi produkčními společnostmi získala prim Hungry Man Los Angeles a mezi hudebními studii uspěla Beacon Street Venice. Značkou roku se stal Google, mezi neziskovkami bodovala americká Change the Ref horující za změnu zbraňových zákonů v USA.

Porotci soutěže letos hodnotili celkem 10 565 přihlášených prací z 54 zemí. Nejvíce ocenění putovalo jako tradičně do USA (372), Německa (91) a do Číny (73). Všechny oceněné práce si můžete projít zde, níže přinášíme výběr nejzajímavějších výherců.

Kategorie: Black Cube for Best in Show

The Lost Class pro Change the Ref od Leo Burnett Chicago, No. 6 New York a Hungry Man LA

Celkem osm zlatých „kostek“, sedm stříbrných, šest bronzových a sedm uznání získala kampaň bojující za zbraňovou reformu v USA, která se tak stala projektem roku. Nadace Change the Ref se v ní rozhodla reprezentovat 3044 středoškoláků zastřelených v roce 2021. Na „oslavu“ maturity sezvali zastánce volné zbraňové politiky, kteří si mysleli, že svou obhajobu přednášejí v přenosu ke studentům. Místo toho ale mluvili k tisícovkám prázdných židlí po zabitých mladých lidech, kteří už školu nikdy neabsolvují.

Kategorie: In-house

Real Tone od Google devices & services creative team Mountain view

Google se pro kamery přístrojů Pixel 6 a vlastní fotoeditor snažil vyřešit problém fotoaparátů, které jsou dodnes kalibrované pro světlou pleť. Výsledkem několikaletého vývoje a spolupráce s umělci známými pro opravdové zachycení různých tónů pleti je projekt Real Tone. Ten má umožnit lidem s tmavší barvou pleti věrné zachycení na fotografiích, čímž se zároveň bojuje se zažitými stereotypy.

Kategorie: Product Design

Degree Inclusive pro Unilever od Wunderman Thompson Argentina Buenos Aires

V kategorii produktového designu zaznamenal největší úspěch deodorant značky Degree, který jinak běžný výrobek zpřístupnil i lidem s všemožnými handicapy. Aby byl design skutečně inkluzivní, spolupracovali na návrhu inženýři s terapeuty i lidmi s postižením z celého světa. Výsledkem jejich práce (a 200 prototypů) je skutečně inkluzivní obal umožňující snadnou manipulaci, otevírání a zavírání i používání pro lidi nejen s omezenou motorikou, ale třeba i poruchami zraku. Společnost i pracuje na inovacích v kategoriích péče o vlasy či o pleť.

Kategorie: Experiential Design

Illegal Classroom pro AB InBev Pony Malta od MullenLoweSSP3 a Macarena z Bogoty

Když byly v Kolumbii kvůli pandemii zavřené školy, ale nákupní střediska zůstávala otevřená, rozhodla se značka nápojů Pony Malta otevřít „ilegální třídy“ právě v korzu center. Společně s agenturami, neziskovkami a školami vytvořila zábavný výukový program, jímž během dvou týdnů prošly stovky dětí.

Kategorie: Fashion Design

Tough Turban pro Pfaff Harley-Davidson od Zulu Alpha Kilo Toronto

K tradici a náboženství sikhů neodmyslitelně patří turban jako pokrývka hlavy. Když bylo v Kanadě uzákoněno, že sikhové nemusí používat helmy při jízdě, nechtěl je Harley-Davidson nechat vybírat mezi náboženstvím a bezpečností. Firma tedy vyvinula speciálně vyztuženou látku, pro kterou se inspirovala historickými helmami z kroužkové zbroje, na něž se turbany uvazoval. Design pro látku firma také nechala dostupný všem, aby ji mohli používat i další výrobci.