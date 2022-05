BankID přichází s kampaní na podporu bankovní identity. Agenturu si vybrala v nedávném tendru na kreativní a produkční spolupráci.

Bankovní identita funguje již druhým rokem a jednotný standard pro ověřování totožnosti dosud využilo více než milion klientů bank. Její širší využívání chce BankID podpořit novou kampaní od agentury Loosers, která uspěla v tendru na kreativní a produkční spolupráci.

„V tendru nás oslovil originální nápad, jak postavit do kontrastu nepříjemnosti spojené s komunikací a obíháním úřadů a přepážek s pohodlným řešením spojeném s bankovní identitou. Ta slouží jako digitální občanka každého z nás. Navíc jí díky internetovému nebo mobilnímu bankovnictví již téměř každý z nás má,“ uvedla ke kampani Leila Goulliová, manažerka marketingu a PR Bankovní identity.

Kampaň poběží primárně online. Hlavní spot odehrávající se v muzeu rozvíjí série minimalistických produktových spotů o kratších stopážích. Spoty vznikly v in-house produkci agentury Loosers pod kreativním vedením Ivy Bízové a art directora Pavla Bureše. Režie se ujal Jan Chramosta v úzké spolupráci s kameramankou Helenou Fikerovou. O mediální plánování kampaně se postará agentura DFMG. Komunikaci a PR značky BankID zajišťuje Bison & Rose.

„Papírování, fronty na úřadech, vyplňování žádostí a formulářů nebo podepisování tištěných smluv propiskou, to všechno se stává díky moderní bankovní identitě historií. Budoucnost bude patřit digitálním řešením. Proto jsme papírování v jeho různých podobách v nadsázce umístili do muzea, abychom jasně ukázali, že BankID otevírá novou éru v komunikaci s úřady i firmami,“ vysvětluje kreativní koncept Iva Bízová, CEO agentury Loosers.

Díky BankID se mohou lidé jednoduše a bezpečně přihlásit do klientských zón či aplikací, automaticky vyplňovat online formuláře, ověřit totožnost či věk nebo podepsat dokumenty zaručeným elektronickým podpisem. Je to stejně jednoduché jako přihlášení do internetového bankovnictví, navíc odpadá nutnost pamatovat si různá přístupová hesla pro jednotlivé služby a bezpečnost řešení garantují zapojené banky, kterými jsou Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, mBank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.

Vizitka kampaně:

Klient: Bankovní identita – BankID

Kreativní agentura: Loosers

Mediální agentura: DFMG

PR agentura: Bison&Rose

Produkční agentura: Loosers

Režie: Jan Chramosta

Kamera: Helena Fikerová