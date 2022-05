Systém čerstvosti, díky kterému po nákupu déle vydrží ovoce a zelenina, představil kolumbijský obchodní řetězec se svou agenturou. Zapojit chtějí i konkurenci.

Každý rok se na světě vyplýtvá 715 milionů tun jídla. To je problém, k jehož řešení se rozhodl přispět prémiový kolumbijský řetězec Carulla, který s pomocí agentury Ogilvy Colombia představil Systém čerstvosti (Sistema Fresco – Fresh System).

Projekt vychází z toho, že některé druhy ovoce a zeleniny přirozeně produkují Ethylen, který přispívá ke zrání, ale zároveň komplikuje jejich uskladnění. „Přemýšleli jsme, jak o tom zvýšit povědomí, a jak můžeme edukovat veřejnost, aby to mělo co největší pozitivní dopad,“ uvedl Daniel Ávila, výkonný kreativní ředitel Ogilvy Colombia.

Spolu s nutričními experty zástupci agentury a řetězce sestavili přehled, do něhož v abecedním pořadí seřadili druhy ovoce podle produkce Ethylenu. Tím se ukazuje, co je možné skladovat dohromady, a co je třeba držet zvlášť. Ikonky ovoce v systému zároveň barvou jednoduše odkazují na to, které druhy patří do lednice, mrazáku, nebo jim stačí pokojová teplota.

Projekt představuje spot ve španělštině s anglickými titulky:

Systém čerstvosti je zároveň k dispozici na speciálním webu, v digitálu a na sociálních sítích řetězce Cerulla. Informační materiály jsou pak k samozřejmě k mání i v jednotlivých obchodech.

„Udržitelnost bereme vážně a zabýváme se i problémem, který představuje plýtvání jídlem. Zákazníkům chceme pomoci udržet ovoce a zeleninu co nejdéle čerstvé a tím pomoci i životnímu prostředí,“ uvedla k projektu marketingová manažerka řetězce Nicole Kabierschke.

Projekt má být stálou aktivitou řetězce, který zároveň vyzval své konkurenty, aby iniciativu zapracovali do svých udržitelných programů.