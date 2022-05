Česká značka představila novou komunikaci od agentury WMC Grey, ve spotu vytvořeném s DoIt Films sází na zvukovou složku.

Česká značka Alpa se rozhodla postavit novou komunikaci ve spolupráci s agenturou WMC Grey. Hlavní spot měl za úkol představit produkty Alpa jako jednoduchou cestu k rychlé úlevě od bolesti svalů i kloubů. „Řekli jsme si, že člověk zvukově projevuje bolest stejně jako úlevu. Je to prostě uááááá. Ale samozřejmě ty emoce, které do toho vloží, pak dost jasně ukážou, co ten člověk právě prožívá. A tak nám přišlo cool na tom celý spot postavit,“ tvrdil kreativní duo Radek Pleha a Klára Javůrková z WMC Grey. Celý spot tak funguje jako óda na Alpu.

Vedle dvacetisekundového spotu, který běží v televizi, vznikly čtyři kratší stopáže včetně tří příběhů jednotlivých protagonistů s jejich cestou od bolesti k úlevě.

„V první řadě mi bylo jasné, že v tomto případě bude zvuk hrát zásadní roli, protože budeme muset ze sténání a křiků, které nejsou ani trochu harmonické, vytvořit takový hudební akord. Z toho důvodu jsme už ve fázi příprav pracovali s Napa Records, abychom měli jistotu, že se nám podaří vytvořit melodii, v zásadě takový soundtrack z ááááááá,“ uvedl režisér Kilián Vrátník.

I když zvuková složka hraje v nové komunikaci hlavní roli, nezapomnělo se ani na vizuální stránku, kterou zachytil kameraman Anton Evdoshenko, a celou produkci zaštítily DoIt Films.

„Pro kampaň jsme naplánovali mediální nákup jak v televizi, tak v online prostředí. V kontextu upovídané komunikace konkurentů máme s Alpou šanci vystoupit z řady. Být zapamatovatelní a zajímaví pro zákazníka,“ řekl komunikační stratég Aleš Hron z WMC Grey. Vedoucí obchodního úseku Alpy Pavel Smažil dodal: „„Reklamní spot s pořádnou dávkou emocí. To byl úkol pro WMC Grey a náš společný cíl. Přejeme si, aby to zákazník v roli posluchače zaznamenal a značka Alpa byla součástí každé domácnosti.“

Vizitka kampaně:

Klient: Alpa

Agentura: WMC Grey

Produkce: DoIt Films

Režie: Kilián Vrátník

Kamera: Anton Evdoshenko