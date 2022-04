Aerolinky zvou v kampani plné barev od Lucky Generals na palubu každého, ať už jde o posádku nebo cestující.

Rytmy legendární písně od Glorie Gaynor I am what I am (Jsem, co jsem) přezpívané soulovou zpěvačkou Lady Blackbird, doprovází všemi barvami rozzářenou kampaň Virgin Atlantic. Šedesátisekundový spot režíroval Ben Strebel s produkční společností Biscuit.

Objevují se v něm rozmanité charaktery členů posádky i cestujících, u nichž nezáleží na věku, barvě pleti, pohlaví, orientaci, jestli jsou to lidé s handicapem, tetováním, piercingy v jazyku nebo třeba s make-upem nad knírkem. Na palubě aerolinek jsou vítáni naprosto všichni.

Aerolinky chtějí s claimem „see the world differently“ (dívejte se na svět rozmanitě) podtrhnout svou individualitu v očích zákazníků, kteří podle průzkumů vnímají většinu aerolinek a služby jejích posádek jako neosobní. V kampani spot doprovodí podobně barevné vizuály se zaměstnanci i zákazníky.

Podpora diverzity je u firem zaklínadlem jak v globálním, tak tuzemském měřítku. Jestli by si ale v Česku někdo troufnul na tak široce rozmanitý spot, jaký představuje Virgin Atlantic, je otázka. Společnosti ji v komunikaci příliš často nezobrazují, protože nechtějí riskovat zlobu sice možná menší, ale o to hlasitější části veřejnosti, které podobné „vymoženosti“ vadí.

S předsudky ještě relativně nedávno bojovala například Česká spořitelna, v jejíž kampani byl jednou z hlavních postav Vietnamec. Několikrát podobnou situaci řešil i operátor Vodafone.