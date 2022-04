Kantar Creative Effectiveness Awards 2022 ocenily top kampaně v TV, digitálu i tisku a OOH. Co ty nejúspěšnější spojuje?

Celkem 13 000 kampaní ze 73 trhů otestovala společnost Kantar, aby určila vítěze Creative Effectivness Awards 2022. Ocenila po desíti projektech pro TV, Digital a v kategorii a Print/Outdoor.

Z analýzy oceněných prací Kantar určil pět strategických trendů, které kampaním pomáhají vyniknout v očích spotřebitelů. Najdete je pod přehlídkou trojice nejúspěšnějších projektů za jednotlivé kategorie.

TV

1. místo: With You All The Way od FCB New Zealand pro Mitre 10 (Nový Zéland)

2. místo: Be The Standout Swift od BBH London pro Martell Cognac (Nigérie)

3. místo: Keep Walking Anthem od Anomaly pro Johnnie Walker (Mexiko)

Digital

1. místo: Rare Drops od Passerine pro eBay (USA)

2. místo: Make to Stand Out od Digitas pro KitchenAid (Austrálie)

3. místo: Las cervezas déjaselas a Rappi YT od Ogilvy pro Rappi (Mexiko)

Print/Outdoor

1. místo: The Future is Unfolding od Consigliere pro Samsung Galaxy Z Fold3 5G s Google (USA – DOOH)

2. místo: Kiwi Brothers od VMLY&R London pro Zespri (Španělsko)

3. místo: Blindfold Lady od St Lukes pro Tanqueray Blackcurrant Royale (Německo)

Jiskry kreativity

Kantar po analýze spotů představil pět trendů, kterým přezdívá jiskry kreativity. Právě jejich následování by mělo pomoci

1. Sociální TV. Do televizních reklam pronikají prvky známé z prostředí sociálních sítí. Může jít o vizualitu spojenou s animovanými emotikony a dalšími prvky, střih přesně sladěný s hudbou a tanečními kreacemi, či o grafické elementy vycházející z prostředí metaverse (j ako se to povedlo kampani Be The Standout Swift – druhá v TV).

2. Každá sekunda se počítá. V digitálním prostředí je potřeba se prosadit do pěti sekund, což vyžaduje kontrolu nad narativem. Častý je rychlejší střih a výstižné propojení značky se sdělením. Využívá se pro to zajímavá hudba a výrazný branding. Naopak k dlouhým stopážím umí připoutat unikátní grafické pojetí spojené s líbivou hudbou.

3. Globální lokálnost. Celosvětové kampaně nefungují automaticky na všech trzích. Pro zadavatele i agentury to přináší výzvu v propojení globálního sdělení s pochopením pro kulturu jednotlivých trhů. Daří se to například prostřednictvím silných sloganů, které lze navázat na lokální prostředí a vizuální styl (to umí Johnnie Walker, jedna z jeho kampaní je třetí v kategorii TV).

4. Neříkejte, ukazujte. Produktové demo není věcí minulosti. Podle dat Kantaru ukázka benefitů produktu na spotřebitele funguje a přibližuje je ke značce. Zapojení produktu do děje ale nesmí působit uměle, má souznít s příběhem, s jehož pomocí se dají přiblížit emoce a zážitky (Stačí se podívat na vítěze kategorie Print/Outdoor, nebo přiblížení pocitů z používání eBay v kampani rare drops, která vyhrála Digital.)

5. Rozesmějte diváky. Humor funguje a diváci všech generací díky němu kampaně lépe přijímají. Dá se podpořit překvapivými situacemi ve spotech (jako v případě kampaně Rappi na třetím místě v kategorii Digital), nebo třeba zobrazením vtipných momentů, které zažil každý.