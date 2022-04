Klip zpěváků podpoří rozšířenou nabídku tarifů pro mladé O2 You. Chce oslovit lidi skeptické k tradičním reklamním formátům, využije Instagram a TikTok.

Od dubna do konce června si mohou zákazníci operátora O2 mladší 26 let aktivovat neomezený balíček dat na měsíc zdarma, k aktivaci dostanou též slevu tisíc korun na nákup bezdrátových sluchátek. Nabídka omezená věkem platí vedle tarifů pro mladé You, ale i vybrané z řad Free+ či Neo. Slevu na sluchátka najdou zákazníci s tarify You v aplikaci Moje O2, konkrétně v nové záložce O2 Radosti.

Nabídku již tradičně podpoří i mediální kampaň s osobnostmi ze světa hudby. Novou tváří, kterou mohou zákazníci spatřit po boku zkušeného hudebníka Bena Cristovao, je charismatický Marcell. Jejich nová skladba Nevim startuje celou kampaň a tvoří vizuální i hudební složku spotů na podporu You tarifů. Ve vizuálech je výrazným prvkem modrý kouř, který podle O2 umožňuje vyniknout tvářím charismatických talentů tuzemské hudební scény.

„Nejnovějším počinem chceme navázat na úspěšnou sérii předešlých klipů, od hitu ‚Návyková‘ s Tome Princem přes ‚Tidal Wave‘ od kapely John Wolfhooker až po již zmiňovanou pecku od Pam Rabbit. Se singlem Nevim, který se vrací k indie-rockovému hudebnímu žánru, se opět vydáváme do nových vod. Nebojíme se experimentovat,“ uvedl mimo jiné ředitel marketingové komunikace a brandu v O2 David Daneš.

Prostřednictvím komunikačních kampaní k tarifům pro mladé O2 You operátor již třetím rokem podporuje nadané umělce. „Marcell je úžasnej talent ve všech směrech hudby. Mám radost, že spolu s O2 můžeme podpořit jeho práci. Song jsme dodělávali v Berlíně, kde teď Marcell nějakou dobu žije,“ popisuje spolupráci Ben Cristovao.

Marcell Ben Cristovao

Na unikátnost společné tvorby s Benem a vzájemnou inspiraci poukazuje i Marcell: „Baví mě jeho originální přístup, díky kterýmu se liší od zbytku scény. Má svůj jasný rukopis. Rád bych taky vyzdvihnul společnej čas strávenej před kamerou při tvorbě videoklipu – to, jak dokáže být přirozený a celý proces natáčení si užívat, je něco, co bych si z této spolupráce rád odnesl i do mých budoucích projektů.“

Kampaň #rozjedtoposvem má za cíl oslovit mladé lidi, kteří jsou často skeptičtí vůči klasickým reklamním formátům. „Mladí lidé žijí v online světě, proto veřejnost uvidí atraktivní, hravé vizuály především na sociálních sítích. S Benem a Marcellem se lidé setkají například na Instagramu či TikToku,“ uzavírá David Daneš.