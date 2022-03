Společnost Mondelez International spouští druhou televizní a online kampaň pro produktovou řadu sušenek Opavia. Kreativu navrhla agentura Saatchi & Saatchi, spot bude s přestávkami vysílán do konce roku.

Komunikačním cíle aktuální kampaně, která poběží v TV a digitálu, je připomenout spotřebitelům, že Opavia je už od roku 1840 sušenkou, která spojuje rodiny a pomáhá jim vytvářet jedinečné okamžiky rodinné sounáležitosti.

„Druhou televizní kampaní z lokální produkce během tří let potvrzujeme v celé šíři investice do komunikace naší přední, tradiční značky. Jsme přesvědčeni, že tato nová komunikační platforma podpoří růstové ambice Opavie pro roky 2022 a 2023,“ uvádí Gianluca Bonanni, marketingový ředitel segmentu bakery pro český, slovenský a maďarský trh. Spot bude do vysílání nasazen od 21. března 2022 s přestávkami poběží do konce roku.

„Ikonický brand, jakým je pro Čechy Opavia, nepotřebuje vysvětlovat, jak jeho výrobky chutnají, protože to každý ví. Kampaň jsme tedy postavili na silném emocionálním benefitu, který je pro Opavii typický – chuti být spolu a užít si hezké chvíle s těmi, které máme nejraději. A se sušenkami, které máme nejraději,“ popisuje myšlenku celé kampaně Petr Roth, kreativní ředitel české Publicis Groupe/Saatchi & Saatchi. V produkci společnosti Film Service spot režíroval Tomáš Mašín.