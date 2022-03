Východočeská firma si ve výběrovém řízení vybrala koncept opírající se o spoty, které natáčela produkce Old&Rich s režisérem Jiřím Horenským.

Pro rok 2022 se firma s elektrospotřebiči, východočeská firma Jindřich Valenta – Concept, rozhodla pro jinou cestu kreativní komunikace, které měly vzejít z výběrového řízení pro reklamní agentury. Nakonec se Concept rozhodl pro agenturu LuckyU, která představila návrh reklamy postavené na chytře vymyšlené domácnosti.

„Od celého konceptu očekáváme lepší rozpoznatelnost brandu a spojení s chytře vymyšlenými produkty a emocemi. Nové spoty jsou dynamické, hravé, ukazují hlavní produkty z našeho portfolia a hlavně to, že Concept je chytře vymyšlený pro každou životní situaci,“ uvedl marketingový ředitel Daniel Bek a dodal: „Ve spotu si nehrajeme na vyumělkovanou rodinu, ale ukazujeme věci tak, jak v životě skutečně jsou.“

Hlavním režisérem reklamních spotů byl Jiří Horenský.z produkce Old&Rich, která tvořila video spoty například pro společnost IKEA, Contipro, Globus a Český rozhlas. Stojí také za projektem štábu Red Bull „From Castle to Castle“ s Formulí 1 a legendárním Davidem Coulthardem.

„Snažili jsme se zejména o to, přinést co nejvíce života, barev a energie do ztvárnění naší rodinky a její chytré domácnosti. Cílem bylo vytvořit spoty, které věnují dostatek prostoru produktům, ale vyhnou se při tom chladnému technokratickému přístupu. Energie, lidskost, hravost a radost ze života takového jaký je, byly při práci na této kampani našimi hlavními hesly,“ popsal spoty režisér Jiří Horenský.

Concept v reklamách propaguje především robotický vysavač, tyčový vysavač, kuchyňský robot, rychlovarnou konvici, zvlhčovač, IPL epilátor, lednici a kuchyňskou troubu. Všechny tyto produkty se přirozeně prolínají videem a životem rodiny přesně tak, jak je to v realitě. Reklamní spoty doprovází hlas herečky a dabérky Hany Kusnjerové, která dabovala například královnu Viktorii ve stejnojmenném seriálu nebo mladou Alžbětu II. v seriálu Koruna.

Novou kreativní komunikaci bude marketing Conceptu nadále propojovat napříč formáty a kanály – od spotů přes sociální sítě až po prodejny a letáky.