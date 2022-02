Super Bowl bude vůbec poprvé vysílán během Olympiády, NBC si účtovala rekordních 6,5 milionu dolarů za 30 sekund reklamního času. Které značky se ukážou během reklamní události roku?

Pomalu ale jistě se blíží reklamní přehlídka roku — 56. Super Bowl. Finále šampionátu NFL bude NBC vysílat 13. února. Reklamní prostor byl podle zástupců NBCUniversal prakticky vyprodán už loni v září, televize si údajně nechávala stranou jen pár volných slotů, aby z nich vytěžila co nejvíce. Třicetisekundový prostor se prodával až za 6,5 milionu dolarů, což je v přepočtu více než 139 milionů korun a meziročně o 18 procent více. Loni přenos sledovalo 92 milionů lidí.

Kdo se letos ukáže, či neukáže na Super Bowlu?

Aktualizace: BMW se vrací s těžkou vahou

Po sedmileté pauze se na Super Bowlu ukáže automobilka BMW a jede ve velkém. DO reklamy angažovala Heru (Salma Hayek) a Dia (Arnold Schwarzenegger), kteří sestupují z Olympu, aby si užili důchod v Palm Springs s elektrickým BMW iX

Aktualizace: Meta spojuje ve VR

Skupina Meta na Super Bowlu neláká na Facebook, ale na helmu pro virtuální realitu Quest 2 a potenciál metaverza. Spot vytvořený interní divizí Meta Reality Labs a agenturou Anomaly LA ukazuje, jak se díky prostředí Horizon Worlds opět našli staří přátelé.

Aktualizace: John Legend svádí pro Headspace

Aplikace Headspace využívá ve svém třicetisekundovém spotu blížící se Den svatého Valentýna. Zpěvák John Legend v něm láká sledující, aby se „s ním vyspali“. Pro aplikaci totiž namluvil příběh k lepšímu usínání. Legend zároveň sestaví osmihodinový playlist pro lepší spaní v podcastu Radio Headspace.

Aktualizace: Jak neutrácet

Greenlight, společnost zaměřená na finanční technologie, do své premiérové reklamy v Super Bowlu angažovala herce Tye Burrella známého ze seriálu Taková moderní rodinka. Spot od agentury Haymaker s pořádnou nadsázkou ukazuje, jak při investicích dopadají lidé bez finančního vzdělání.

Aktualizace: Tonal debutuje se Serenou Williams

Značka vybavení pro domácí fitness Tonal odvysílá svůj první spot pro Super Bowl. V reklamě, která oslavuje silné ženy, hraje ambasadorka brandu Serena Williams. Kampaň bude pokračovat i později v digitálu snowboardistka Brenna Huckaby, fotbalistka Lindsey Horan a plavkyně Simone Manuel.

Oikos se ptá, kdo je nejsilnější

Spot jogurtů Oikos ze skupiny Danone od agentury Lightning Orchard pokračuje ve zdůrazňování potřeby proteinů pro sílu. Staví proti sobě legendárního hráče Deiona „Prime Time“ Sanderse a jeho syna Shedeura, který hraje americký fotbal na univerzitě. Soupeří spolu v absurdních disciplínách, aby zjistili, kdo je silnější a „více silnější“, než je usadí někdo nejsilnější.

Barbie s Annou Kendrick

Společnost Rocket Mortgage obsadila do minutového spotu o svých hypotéčních službách populární herečku Annu Kendrick, která je lehce nervózní ze spoluhvězdy natáčení – panenky Barbie. Ať je totiž trh s bydlením konkurenční jak chce, Barbie toho během své dlouhé kariéry zažila podstatně více.

Online nákupní platforma Rakuten zveřejnila kompletní reklamu pro Super Bowl, která byla celá vytvořená in-house. Hraje v něm britská herečka Hannah Waddingham, která je jednou z hvězd seriálu Ted Lasso na Apple TV+ a za svou roli získala ocenění Emmy. V reklamě hraje o „velké sázky“ v casinu proti zákaznici Rakuten.

Botanist chce zachraňovat

Značka ginu The Botanist Islay Dry Gin ze skupiny Rémy Cointreau vypustila „teaser“ na svou vůbec první reklamu během Super Bowlu, která vznikla ve spolupráci s produkcí Blacksmith & Jones. Ve spotu brand upozorňuje na pokračující problémy nezávislých restaurací, kterým chce pomoci přežít ve spolupráci s Independent Restaurant Coalition (IRC).

Alexa čte myšlenky

Amazon vypustil devadesátisekundovou variantu spotu, který se ukáže během Super Bowlu. Scénka s herečkou Scarlett Johansson a jejím manželem komikem Colinem Jostem ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby asistentka Alexa od Amazonu uměla číst myšlenky.

Hellmann’s bojuje s plýtváním

S kompletním spotem se už pochlubila i značka majonézy, která do reklamy angažovala svého „jmenovce“. Bývalý hráč amerického fotbalu Jerod Mayo, který je nyní jedním z trenérů NFL týmu New England Patriots, v ní bez milosti sráží k zemi každého, kdo se chystá plýtvat s jídlem. Vedlejší roli si střihl i z pořadu Saturday Night Live známý komik Pete Davidson.

Další krypto přichází

Krátký teaser na spot, který se ukáže během reklamní přehlídky roku, vypustila i společnost eToro. S hashtagem #FlyWithUs se tak řadí k dalším značkám, jež se zabývají kryptoměnami a letos kupují prostor během Super Bowlu poprvé, jako FTX či Crypto.com.

Co se stalo s Lindsay Lohan?

Dennis Rodman, William Shatner nebo Danny Trejo. Ti všichni se objevují ve spotu, který si pro Super Bowl připravila společnost Planet Fitness. Hlavní hvězdou reklamy od Team Lift z Publicis Groupe je ale skandály proslulá herečka Lindsay Lohan. Všichni se teď totiž ptají, co se s ní stalo, že je jako vyměněná. Odpověď dává právě třicetisekundový post.

Salesforce a Matthew McConaughey se vrací na zem

Salesforce chce být byznysem, který je zároveň platformou pro změnu. V novém spotu, jehož hlavní hvězdou je herec Matthew McConaughey chce inspirovat firmy i jednotlivce, aby se stali součástí #TeamEarth a pomohli budovat férovější, rovnoprávnější a udržitelnou budoucnost. Kampaň odkazuje na online hub včetně webových stránek, kde jsou k dispozici různé zdroje inspirace pro další postup. Běžela už během zahajovacího ceremoniálu olympiády, znovu se ukáže na Super Bowlu.

Caesars Sportsbook chystá premiéru

Aplikace pro sportovní sázení Caesars Sportsbook se s pokračováním reklamní série o Caesarovi a Kleopatře podívá i na Super Bowl. V třicetisekundovém spotu si opět zahrají Oscarem oceněná herečka Halle Berry a komik J. B. Smoove. Přidají se i bratři, Archie, Cooper, Eli a Peyton Manningovi. Kampaň s tímto konceptem běží už zhruba půl roku, včetně spotu pro Díkuvzdání:

ClickUp dává do pořádku deklaraci nezávislosti

Platforma pro organizaci práce ClickUp pojímá svou první účast na Super Bowlu ve velkém. V in-house vytvořeném spotu se totiž pasuje do role pomocníka „otců zakladatelů“ Spojených států, kteří nemohou najít poslední verzi deklarace nezávislosti. Reklama během šampionátu poběží v třicetisekundové délce.

Budweiser se spotem od oscarové režisérky

Minutovou verzi spotu pro Super Bowl (během něhož poběží v délce třiceti sekund), zveřejnila i americká značka piva Budweiser. Reklamu od VaynerMedia s hudbou, kterou vytvořil Gary Clark Jr., režírovala oscarová režisérka Chloé Zhao.

Dojemný spot se zraněným koněm a jeho psím kamarádem odkazuje na ještě emotivnější reklamu ze Super Bowlu v roce 2014, během níž se tito parťáci seznámili a museli si vybojovat, aby spolu mohli zůstat.

S Uber Eats se nejí

Jakou reklamu během Super Bowlu ukáže Uber Eats, napovídají tři trailery s hvězdami, které jsou trochu zmatené z toho, že doručovací společnost rozváží i věci, které nejsou k jídlu. Jennifer Coolidge tak ochutná rtěnku či štětec, komik a moderátor Trevor Noah deodorant a herečka Gwyneth Gwyneth Paltrow svíčku. Spoty vytvořené s agenturou Special Group doplní i venkovní reklama.

Doritos a Cheetos ukázaly celý spot

Značky pálivých brambůrků společnosti Frito-Lay už vypustily minutový spot pro Super Bowl. Hlavními hvězdami jsou zvířata v divočině, které po ochutnání bramůrků vydávají takové zvuky, že z nich beat boxem složí hitovku z 80. let Push It.

V cover-verzi songu od hip hopového dua Salt-N-Pepa zazní i hlas populární raperky Megan Thee Stallion, která se objevila i v traileru reklamy:

Gillette se vrací

Po pauze dlouhé šestnáct let se na reklamní přehlídce roku opět ukáže značka Gillette patřící pod Procter & Gamble. Ve třicetisekundovém spotu vytvořeném ve spolupráci s agenturou Grey bude lákat na nedávno představený strojek GilletteLabs s exfoliační funkcí. Ten bude místo celebrit hlavní hvězdou reklamy, jež má ukázat, jak se snadno a rychle oholit.

Na pivo s robotem

Americké pivo Sam Adams odvysílá svůj spot s „mužem z Bostonu“ a čtyřnohým robotem Spotem z dílny Boston Dynamics. Značka piva patřící pod The Boston Beer Company používá koncept založený na stereotypickém vnímání lidí z Bostonu dlouhodobě, objevil se už během loňského Super Bowlu. Letošní třicetisekundový spot má opět na svědomí agentura Goodby Silverstein & Partners, reklama poběží v regionálním vysílání a přes streaming Verizonu a Yahoo.

E-Trade láká na návrat legendy

Platforma pro obchodování s akciemi a dalšími aktivy E-Trade, jíž v roce 2020 koupila Morgan Stanley za 13 miliard dolarů, má rezervovaný třicetisekundový spot během Super Bowlu. Podle teaseru by se v reklamě, kterou E-Trade chystá ve spolupráci s agenturou MullenLowe, by se mohlo vrátit legendární mimino s hlubokým hlasem poukazující na jednoduché používání aplikace. To se poprvé objevilo během Super Bowlu v roce 2008 a v reklamách vystupovalo až do roku 2014, kdy „rezignovalo“ kvůli tomu, že E-Trade do spotů angažovala kočku.

Hologic chystá premiéru

Zdravotně-technologická společnost Holodic připravuje premiérový spot během Super Bowlu. Angažovala do něj raperku Mary J. Blige, která zároveň vystoupí ve dvanáctiminutové show během poločasu, zaměří se na potřebu prevence a včasné detekce ženských zdravotních problémů. Podle serveru Marketing Dive je to první kampaň, jíž Hologic cílí na spotřebitele, má též v plánu reklamy během zimních olympijských her.

Kia ukáže nový model EV6

Ve svém celkově 13. spotu pro Super Bowl se korejská automobilka zaměří na nový elektrický model EV6. V rámci iniciativy „Accelerate The Good Program “ Kia též navázala partnerství s neziskovou organizací Petfinder Foundation podporující adopce domácích mazlíčků. Reklama během hry je součástí širší kampaně, která se objěví i v OOH, digitálu a na sociálních sítích.

Anheuser-Busch: čtyři minuty pro šest značek

Americká pivovarská skupina více poodhalila plány pro letošní Super Bowl. Zajistila si v něm čtyři minuty reklamního času pro šest značek. Jednou z nich bude Budweiser, který se vrátí po pauze v loňském roce (vynechal tehdy poprvé po 37 letech) a chce se věnovat americké odolnosti.

Poprvé se představí novinka Bud Light Next, pivo s nulovým obsahem sacharidů. Premiéru si odbyde i „koktejl v plechovce“ Cutwater Spirits. Dál se během hry objeví značky Bud Light Seltzer Hard Soda, Michelob Ultra a Michelob Ultra Organic Seltzer.

Stella Artois pak bude mít spot před vysíláním Super Bowlu a během zápasu i v regionálních televizích. Regionální spoty budou mít i Busch Light a Michelob Ultra Pure Gold.

Monday.com debutuje

Platforma pro online správu práce Monday.com odvysílá letos svůj první spot během Super Bowlu. Třicetisekundová reklama vznikla ve spolupráci s agenturou Mustache a téma „práce bez limitů“ chce zpracovat prostřednictvím kreativního využití kamery a akrobacie.

Groupon chystá party

Zážitková platforma Groupon sice nebude mít reklamu během Super Bowlu, spustila ale kampaň se soutěží „Party Like a Player“, do níž se zapojil hráč NFL Rob „Gronk“ Gronkowski. Výherce soutěže bude spolu s patnácti kamarády moci obsadit jeho dům a sledovat v něm Super Bowl ve velkém stylu. Kdo z fanoušků do 2. dubna nevyhraje, bude mít příležitost soutěžit o další ceny.

Irish Spring se ukáže poprvé

Značka mýdel Irish Spring patřící skupině Colgate-Palmolive odvysílá svůj první spot na Super Bowlu. Během třicetisekundové reklamy vytvořené ve spolupráci s agenturou Ten6, která oslaví padesátiletou historii brandu v USA, se Irish Spring chce pochlubit s novým logem, obaly i řadou vůní. Modernizovaná podoba má značku přiblížit „zileniálům“ – mužům narozeným mezi lety 1993 a 1998.

PepsiCo je nachystaná

Chybět samozřejmě nebude dvanáctiminutová show během poločasu, kterou má pod palcem značka Pepsi. Letos ji bude mít na svědomí producent a rapper Dr. Dre, s nímž vystoupí hiphopové hvězdy Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige a Kendrick Lamar. Poprvé se objeví na jednom „pódiu“ umělci, kteří dohromady získali celkem 43 ocenění Grammy a vytvořili 22 alb, která se dostala na vrchol žebříčku Billboard.

Koncern PepsiCo má samozřejmě obsazený i reklamní prostor pro své značky. Pepsi samotná, Mountain Dew či brambůrky Lay’s, Doritos na Super Bowl lákají společně s hráči amerického fotbalu, jako jsou Eli Manning, Jerome Bettis, Terry Bradshaw, Victor Cruz či Peyton Manning:

Teasery na reklamy už představily i některé brandy samotné. Brambůrky Lay’s se na Super Bowl vracejí po sedmnácti letech. Má připravenou limitovanou edici „chipsů“ inspirovaných NFL nazvanou Golden Grounds. Zároveň lákají na reklamu se „stalkerem“ herce Setha Rogena, jenž se má ve spotu objevit:

Coca-Cola vynechá

Největší konkurent Pepsi, společnost Coca-Cola, se reklamní přehlídky roku nezúčastní už podruhé. Podle informací časopisu Ad Age nebude mít ani globální kampaň pro Zimní olympijské hry.

Neobjeví se ani jindy očekávané spoty na značky jako M&M’s, Snickers nebo Skittles spadající pod divizi Mars Wrigley. Ta se místo reklam zaměří na jiné aktivity spojené se sponzorstvím NFL.

Příležitost si nechá ujít i značka Tide ze skupiny Procter & Gamble, podobně jako se Super Bowlu neúčastnila v roce 2019.

S reklamou už vyjel Vroom

Svůj spot od agentury Anomaly už ale ukázal online prodejce automobilů Vroom. Ve stylu muzikálu radí lidem, aby své vozy neprodávali napřímo a vyhnuli se tak nespolehlivým kupujícím:

Vrací se BMW, Nissan i Kia

Zatímco Audi už podruhé Super Bowl vynechá a neukáže se ani Hyundai, po sedmileté pauze se s reklamou vrací německý výrobce automobilů BMW. Značka zatím neprozradila detaily. Do svého posledního spotu v roce 2015 angažovala moderátory Today Show Katie Couric a Bryanta Gumbela, kteří se snažili pochopit elektrické BMW i3, podobně jako jedenáct let před tím internet:

Po šesti letech se rovněž vrací japonská značka Nissan. Vypustí minutovou reklamu od agentur TBWA\Chiat\Day nazvanou „Thrill Ride“, v níž si zahraje herečka Brie Larsen a modely Nissan Z či elektrický Ariya.

Minutovou reklamu po roční pauze ukáže i korejská Kia, která pro tvorbu spotu angažovala agenturu David & Goliath. V jejích dřívějších reklamách si například zahráli Steven Tyler, Melissa McCarthy či Laurence Fishburne jako Morpheus z Matrixu:

Tentokrát poprvé

Premiéru si odehraje například pod Walmart spadající služba Sam’s Club, která angažovala komika Kevina Harta. Ten si ve spotu od agentury VMLY&R, Laugh Out Loud Network a produkce Radical Media služby klubu vykládá jako určené pro extra VIP, jako je on sám.

Onlinová obchodní platforma Rakuten Rewards chystá spot s „áčkovou celebritou“ s pokerem ve stylu bondovky Casino Royale. Podle rozhovoru, který deníku The Wall Street Journal poskytla marketingová ředitelka Dana Marineau, má být reklama veselá, protože to v aktuální době lidé potřebují.

Premiéra čeká i brandovou kampaň od online účetní služby QuickBooks, její třicetisekundový spot by se měl nést ve stejném duchu jako širší kampaň „Early Start“. Ta běží od ledna a odkazuje na finanční nejistoty provázející start byznysu malých podnikatelů:

Možná překvapivě se (na rozdíl od aerolinek United Airlines či American Airlines) angažují i společnosti věnující se cestovnímu ruchu. Debut si odbyde Booking.com, která se podle Ad Age na půlminutovém spotu podílela s agenturami Horses & Mules a Mindshare.

Skupina Expedia se vrací se dvěma spoty pro své rezervační systémy – půlminutový od agentury Anomaly LA odvysílá během hry, minutový od Wieden + Kennedy pro službu Vrbo zase před zápasem. Reklama na Super Bowl se má nést ve stejném duchu, jako kampaň vysílaná během „black Friday“ upozorňující na to, že zážitky jsou důležitější než věci:

Předčasná reklama

Měsíc přes letošní reklamní přehlídkou roku vypustila svůj spot pro Super Bowl značka dětské výživy Enfamil. V reklamě od agentur McCann a MRM se věnuje předčasně narozeným dětem včetně hráče amerického fotbalu Mekhiho Bectona.

Kryptoměny nešetří

Poprvé se ukážou i společnosti věnující se kryptoměnám. Dvacet milionů dolarů do spotu údajně investovala burza FTX, pro níž podle Ad Age reklamu připravuje agentura Dentsu Mcgarrybowen.

Chybět nebude Crypto.com, která do marketingu investovala stovky milionů dolarů a už má i globální kampaň s Mattem Damonem.

Značkové návraty

Po pěti letech se znovu ukáže řetězec Taco Bell, který letos slaví 60 let existence, s třicetisekundovým spotem od Deutsch LA.

Na rozdíl od TwitteruPo roční pauze nebudou chybět Google či Facebook, který tentokrát reprezentuje jeho mateřská společnost Meta. Společnost Avocados From Mexico se po roce vrací s třicetisekundovým spotem od agentury GSD&M, s novým vizuálem či logem.

Staří známí

Opakovanou účast pak potvrdili matadoři jako společnost TurboTax, která se ukáže už podeváté. Poosmé reklamy odvysílá společnost WeatherTech či Squarespace, která je známá in‑house produkcí. Loni služba Squarespace využila přezpívaný hit „9 to 5“ zpěvačky Dolly Parton:

Popáté se vrací Pringles, která bude ve třicetisekundovém spotu od Grey Group řešit „lahodné dilema“. Chybět nebude například ani automobilka GM, jež loni pobavila s Willem Ferrellem, či pivovarská skupina AB InBev. Ta prozatím detaily neprozradila, ale během posledního ročníku Super Bowlu obsadila čtyři minuty reklamního času se spoty pro řady Bud Light či Michelob Ultra.

Vrátí se i Toyota, jež loni dojala spotem, v němž hrála paralympijská plavkyně Jessica Long:

Původně měla letošní Super Bowl vysílat CBS v rámci pravidelného střídání televizních stanic, přenechala ale práva NBC výměnou za loňský ročník. NBCUniversal má rovněž práva na vysílání Zimních olympijských her v Pekingu, do jejichž pořádání spadá termín Super Bowlu vůbec poprvé.

Hned po přenosu šampionátu NFL bude pokračovat vysílání z Her, což by mohlo pomoci jejich sledovanosti. Zhruba hodina času po Super Bowlu totiž také patří k nejsledovanějším. Televize jej běžně využívají pro premiéry či speciální díly populárních seriálů. Jen pro srovnání — americká sledovanost na loňské léto odložených Her v Tokiu byla téměř poloviční oproti olympiádě v Londýně.

NBC pro zvýšení reklamních příjmů nabízela prostor pro inzerci během obou událostí, ale i pro další sportovní přenosy. Když NBC naposledy vysílala olympiádu i Super Bowl v roce 2018, odhadla příjmy na 1,4 miliardy dolarů. Loni CBS samotný Super Bowl vynesl na reklamách 545 milionů dolarů.