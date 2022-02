Foto: The New York Times

Hudba a titulky na míru čtenářům The New York Times ilustrují, jak nezávislé noviny obohacují život lidem, ať už jsou předplatiteli dva roky nebo 73 let.

Úspěšná spolupráce mezi deníkem The New York Times (NYT) a agenturou Droga5 má další pokračování. Tentokrát se v něm sází na předplatitele, kterým je na míru přizpůsobený i hudební podkres, jenž tak střídá jazzové rytmy spotů z roku 2020. I tím je ilustrovaná potřeba nezávislosti zvýrazněná v claimu kampaně „nezávislá novinařina pro nezávislý život“.

Výrazným prvkem zůstává typografie listu, jež postupně odhaluje novinové titulky ukazující zájmy a životy předplatitelů, jimž jsou jednotlivé spoty věnované. Včetně Very, která má NYT předplacené od roku 1947.

„Nadchli jsme se pro nápad, že obrazovku zaplníme životem – střídáním videí a fotografií, života a novinařiny, propojováním hudby, zvuků a momentů ze života čtenářů, abychom vytvořili obraz toho, kým jsou,“ uvedli Toby Treyer-Evans a Laurie Howell z agentury Droga5 pro server It’s Nice That.

Ačkoli Droga5 chtěla dlouhodobě používaný koncept posunout dál, právě typografie zůstává a spoty jsou tak okamžitě rozpoznatelné jako reklama na The New York Times.

Zástupci agentury pro přípravu spotů vyzpovídali několik skutečných předplatitelů napříč spojenými státy. Ptali se jich na jejich zájmy, životní styl a věci, které v novinách čtou. Na základě toho tým vybral titulky z článků, které k tomu nejlépe seděly. Tak podle agenturu vzniká „propletený příběh života“.

Kampaň navazuje na koncept „The Truth Is…“, který odstartoval před pěti lety a novinám pomohl během jednoho získat více předplatitelů než za šest předchozích týdnů a zároveň během jednoho čtvrtletí díky němu počet digitálních předplatných překonal dva miliony, což se dosud žádným novinám nepodařilo.