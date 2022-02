Společnost se zaměřila na virtuální zážitky, zapojí se influenceři jako Expl0ited a do dubna se soutěží o herní konzoli.

Kampaň Screentime, probíhající od 14. února do 14. dubna 2022, je součástí nové filozofie značky Coca-Cola s názvem Real Magic (Kouzlo být spolu). Tentokrát se zaměřila na mladé lidi na celém světě, když se rozhodnou užít si volný čas odpočinkem před obrazovkou, ať už hrami s kamarády, nebo společným sledováním videí. „Součástí těchto odpočinkových chvil a příjemných zážitků mladých lidí je také osvěžující chlazená Coca-Cola,“ uvedla Mária Drotárová, manažerka značky Coca-Cola v The Coca-Cola Company ČR/SR.

Součástí projektu je globální video It Must Be Real (To musí být skutečné). Spot vytvořila agentura GUT s produkční společností Fauna a na lokalizaci pracovala agentura McCann Prague. Ve videu se objevují také scény z Wild Rift od Riot Games, což je jedna z nejrychleji rostoucích mobilních her. Video bude nasazeno v rámci 360° kampaně v online světě a v digitálních médiích.

Součástí kampaně je i celonárodní spotřebitelská soutěž Coca-Cola Screentime, v níž se soutěží mimo jiné o herní konzoli PlayStation 5. Tu doprovází více marketingových aktivit. V prodejnách se zákazníci setkají s POS materiály a paletovými dekoracemi s vizuály kampaně. Do kampaně se zapojí i vybraní influenceři, například Peter Altof, známý jako Expl0ited, který je spojen s herním světem. Kampaň bude také podpořena na sociálních sítích YouTube, Instagram a Facebook primárně v podobě 6, 15, 30 a 45-sekundových videí.

Pro lokální spolupráci s influencery si Coca-Cola vybrala agenturu Saatchi & Saatchi. Na soutěži a NCP se podílí agentura UPBA, mediální agenturou pro TV a Digitál je MediaCom a PR podporu má na starosti FleishmanHillard.