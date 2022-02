Adidas v nové kampani propagující sportovní podprsenku vyrukoval s obrázkem 25 nahých ženských poprsí, což rozvířilo prudké reakce na sociálních sítích.

Kampaň doprovázel popisek „Věříme, že ženská prsa všech tvarů a velikostí zaslouží podporu a pohodlí. Proto naše řada sportovních podprsenek zahrnuje 43 druhů, aby každá našla tu správnou.“

Někteří uživatelé kampaň označují za urážlivou a příliš explicitní, sociální účty značky podle nich sleduje řada dětí a takový obsah je nevhodný. Na kritiku značka reagovala, že „chtěla oslavit těla v celé jejich kráse a hrdě ukázat, jak jsme všichni odlišní.“ V prohlášení pro deník Washington Post pak společnost uvedla: „Galerie byla navržena tak, aby ukázala rozmanitost prsou z hlediska tvarů a velikostí, abychom zdůraznili proč je na míru šitá podpora prvořadá.“ Reakce se také velmi lišily podle sítí. Zatímco na Twitteru se značka pod svým oficiálním účtem setkala spíše s negativnějšími komentáři, na Instagramu ve svém speciálním účtu Adidas Women byly reakce mnohem pozitivnější. „Neustále posouvejte hranice a ukazujte lidem, že prsa jsou prsa, nejsou sexuálním objektem jen proto, že to muži říkají!“

Podle Jenny Drenten, profesorky marketingu z univerzity v Loyole v Chicagu, značky kladou důraz v reklamách na to, co by mohlo být nebo čím byste mohli být. Co dělá reklamu Adidas neobyčejnou, je podle Drenten to, že říká ženám: „Vidíme vás takové, jaké jste.“ Pro potenciální zákaznice nabízí totiž možnost podívat vidět se v zrcadle.

Platformy přitom se zobrazením prsou mají problém, nazírají na ně pouze v sexuální rovině a moderátoři obsahu i algoritmy podobně. V posledních letech mnoho oděvních značek, zejména ty, které prodávají spodní prádlo a intimní oblečení, změnilo způsob, jakým oslovují spotřebitele, a nabízí obrázky, které jsou rozmanitější a běžnější. Reklama Adidasu posouvá hranici podle Drenten zase o krok dále, přičemž uvedla třeba kampaň #FreeTheNipple, která se snaží odpoutat prsa od sexualizace.

S tím nesouhlasí socioložka Sabrina Strings z Kalifornské univerzity. Podle ní obrázky pouze prsou beze zbytku těla prezentované v této formě jsou naopak dehumanizující a přispívají k fetišizaci. Další poukazují na fakt, že značka nemá v nabídce sportovních podprsenek dost variant hlavně u větších velikostí. „Můžete ukazovat v galeriích rozmanitost, ale pokud produkt nepodpoří, co hlásáte na obrázcích, jde o špatnou kampaň,“ uvedla pro Post zakladatelka blogu Lingerie Addict Cora Harrington.