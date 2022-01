Společnost Kärcher spustila nejprve na sociálních sítích reklamu na své VC vysavače. S vážnou tváří slibuje, že do vysávání opět vrátí „wow efekt“. S ním firma pracuje napříč portfoliem už třetím rokem.

Kampaň vytvořila německá agentura Antoni. Hlavní sdělení videí, že vysavač má dva módy, respektive dvě úrovně intenzity vysávání a že umí smetí odstraňovat i ve svislé poloze, komunikuje značka suchým humorem a například interakcí dvou stylově oblečených mileniálů. Paroduje tak reklamy módních značek.

V dalším videu zase figuruje žena elegantně usazená na posteli, za níž se ze skříně vynoří vysávající muž, čímž demonstruje, že lze tuto činnost vykonávat i ve tmě. Vše rámuje slogan „It‘s a vacuum cleaner, guys. But it brings back the wow every time.“ Společnost plánuje tento komunikační koncept v adaptacích uvést v průběhu prvního čtvrtletí na celkem 40 trhů.

V Česku se firma Kärcher loni v jarní kampani zaměřila na komunikaci svých produktů na zahradu. Autorem televizního spotu byla rovněž agentura Antoni.