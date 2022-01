Další dvě nepovedená rande ukazují, proč je Direct „normální pojišťovna“. Poprvé v kampani využije polepy na tramvajích.

Neplatič a Filozof. Takové přezdívky dostali další dva nepovedení nápadníci v nových reklamách Directu. Pojišťovna tak pokračuje v sérii úspěšných spotů ve stylu nepovedeného rande z konceptu, který vznikl ve spolupráci s agenturou YYY Agency. Produkce se ujala společnost Bumerang Film a spoty režíroval Štěpan Fok Vodrážka.

Vedle toho poprvé v historii pojišťovna využila pro svoji reklamu i polep na tramvaji. „Od ledna mohou lidé vidět naše tramvaje v Praze a v Brně. Stejně jako u našich televizních spotů je cílem ukázat, co je podle nás v pojišťovnictví normální. Upozorňujeme též na naši mobilní aplikaci, díky které mají naši klienti pojištění vždy po ruce,“ říká mluvčí Directu Nela Maťašeje.

V nových klipech pak Direct pojišťovna ukazuje další dvě výhody, které má oproti ostatním. „Jsme tu pro to, abychom lidem co nejdřív pomohli, když se stane průšvih. A proto škody řešíme do osmi hodin od dodání všech dokumentů. Loni jsme na škodách vyplatili přes 1,1 miliardy korun,“ vysvětluje Maťašeje myšlenku klipu nazvaného Neplatič.

Filozof pak má lidem říct, že Direct nabízí velmi jednoduché sjednání pojištění majetku. V klipu například zazní, že je normální neptat se na kraviny. „Díky tomu je naše pojištění jednoduší a pojistit si domov tak zvládne každý klidně za 10 minut online,“ dodává mluvčí.