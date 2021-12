Vánoční kampaň se poprvé netvořila interně, kreativní návrh má na svědomí Marek Linhart a produkci Flux Films s režií Adama Vopičky.

Až do Štědrého dne poběží ve vysílání TV Nova a Prima s podporou digitálu a zejména YouTube vánoční kampaň Slevomatu. Ten se v ní představuje jako „magický portál na zážitky“ schovaný v dárkové krabici ve firemních barvách. „To přirozeně dostává značku od začátku až do konce do celé komunikace a současně umožňuje univerzální použití pro příští roky, případně operativní dotáčení dalších verzí,“ přiblížil nový koncept reklamní komunikace šéf marketingu Slevomatu Martin Hrubý s tím, že krabička, jakožto brána k jednotlivým produktovým řadám, se teď bude v kampaních objevovat pravidelně.

Kampaň s novým konceptem vůbec poprvé nevznikala interně. Za kreativním návrhem stojí Marek Linhart, produkčně spot zaštiťoval Flux Films v režii Adama Vopičky s kameramanem Radimem Střelkou a producentem Honzou Šátavou.

Firma se po několika letech rozhodla v kampani pozvednout vizuální styl a komunikaci značky přiblížit dalším cílovým skupinám. „Ty o Slevomatu sice většinou vědí, ale myslí si, že nabídka není dostatečně široká nebo kvalitní. Proto vznikla řada různých formátů s plošnou využitelností jak v televizi, tak v digitálu. Komunikujeme klíčové produktové oblasti se zaměřením na služby, zboží a cestování. Nezapomínáme ani na zákaznické benefity, které dělají nákup jednoduchý a bezpečný. I v tom se Slevomat zásadně v posledních letech posunul,“ doplnil Hrubý.