Státní podnik zveřejnil video, v němž děkuje svým zaměstnancům. Ti si nedávno stěžovali na špatné pracovní podmínky.

„Den za dnem nastupují do nelehké práce. Celé dny lítají z místa na místo. Někomu přinesou radost, někomu smutek,“ říká se ve videu s vánočním a novoročním přáním, které státní podnik Česká pošta zveřejnil na svých sociálních sítích.

„Víte, když se lidé smějí nebo pláčou, tak to se smějí nebo pláčou andělé. Naši pošťáci, tak jako andělé, pro vás lítají celý rok. My jim za to děkujeme,“ pokračuje voiceover doprovázející pohled na zástup lidí v uniformách České pošty, kterým narůstají andělská křídla. Někteří z nich se pak i se zásilkami vznášejí k nebi.

Na profilech České Pošty na Facebooku a LinkedIn mají příspěvky po jednom dni od zveřejnění z převážné většiny kladné reakce. Zaznělo ale i pár kritických hlasů. „Já přeji všem pošťákům, aby Česká pošta nedávala jen přání na konci roku na fb a místo toho posílila provozy a nepropouštěla zaměstnance a na ty zbylé nenakládala čím dál víc práce,“ uvádí jeden z nich.

Příspěvek dává vzpomenout na výstražnou třídenní stávku, kterou koncem letošního září vyhlásily dvě menší odborové organizace formou zpomalování práce, při níž zapojení zaměstnanci dodržovali stanovené normy a přepisy. Podle České Pošty ale provoz „běžel jako obvykle“. Odbory na webu postovnitrubka.cz tvrdí, že se akce účastnilo 9132 zaměstnanců (zhruba třetina personálu) státního podniku, kteří zaslali 4367 stížností na špatné pracovní podmínky a porušování zásad bezpečnosti práce.

Pošta podle mluvčího s odbory pravidelně komunikuje a nebrání se vyjednávání. „Se dvěma z nich jsme měli separátní jednání, kde generální ředitel inicioval vznik pracovní skupiny, která by právě konkrétní podněty měla řešit, ale to se stejně těm odborovým organizacím zdálo málo, proto řekli, že od té stávky neustoupí,“ řekl v době stávky médiím mluvčí České pošty Matyáš Vitík.