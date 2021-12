Letošní předposlední reklamní hitparáda ADC se vrací do školy v produkci studentů Katedry multimédií na VŠE. A její vítěz se ptá: „Bejvávalo dobře?“

V dalším díle reklamní hitparády se Wilhelm a Miky vydávají zpátky v čase, aby opět zažili nespoutaný život vysokoškoláků. Produkce celého dílu se netradičně ujali studenti oboru Multimédia v ekonomické praxi na Katedře multimédií FIS VŠE. Art Directors Club tím chtěl poskytnout mladým lidem možnost seberealizace, vyzkoušení si kompletního produkčního procesu a podpořit je v dalších počinech. Celý díl se též odehrává na VŠE, kde mimochodem jeden z moderátorů, Pavel Wilhelm Přibyl, v reálném životě učí předmět Copywriting.

Scénář a režii obstaral Daniel Fréhar, jenž zároveň usednul v porotě aktuální AdParády. Role produkční se ujala Monika Mrázová, kameru měla na starosti Klára Hurtlová, se zvukem si poradila Magdalena Hemerková a funkce střihače náležela Radku Šaldovi.

„Vytvářet něco s týmem kreativních lidí bylo skvělé, i když natáčení trvalo v kuse skoro šestnáct hodin. Každou další hodinu jsme byli čím dál tím víc sehranější, ale i pořádně unavení,“ uvedl mimo jiné Daniel Fréhar.

Jako speciální host v AdParádě vystoupí legenda české reklamy Eda Kauba, který byl rovněž součástí kreativního týmu kampaně vytvořené pro Národní muzeum, jíž porotci pasovali na nejlepší kampaň měsíce.

Práce hodnotila porota ve složení:

Honza Šimek, kreativní ředitel na volné noze, Propánajána

Radka Šubířová, šéfka marketingu, HoppyGo

Aleš Mička, nezávislý designér, Aleš Mička Design

Petr Voborský, copywriter

Dejan Stajnberger, kreativní ředitel, VCCP

Daniel Fréhar, student multimédií a videomaker

Nicole Lypinska, kreativní ředitelka, Addict Agency

Václav Krbůšek, režisér, Nice!

Martin Komora, marketingový ředitel z Mall Group

Top kampaně měsíce:

1. místo: Bejvávalo dobře? pro Národní muzeum od agentury Espresoo

Kampaň upozorňuje na nové expozice Národního muzea a ve spotu využívá lidové písně „Bejvávalo dobře“, kterou záběry evokující mnohdy bolestné historické zkušenosti zároveň zpochybňují. Pod kampaní je podepsána agentura Espresoo s kreativním týmem ve složení Edy Kauby, Pavla Friše a Viléma Kabzana. Produkci zajistila společnost Creative Embassy, režie se ujalo duo Wolfberg.

„Krásná práce a poctivé řemeslo ve všech fázích. Muzeum si drží laťku, a protože jde o veřejné peníze, mám radost o to větší.“

Petr Voborský, copywriter

2. místo: Nejkrásnější krajina co znám, pro Prague Philharmonia od agentury Jinej Gang

Agentura Jinej Gang ve spolupráci s Bistro Films natočila upoutávku na 28. sezonu PKF — Prague Philharmonia. Příběh z kavárny s herci Leonou Skleničkovou a Denisem Šafaříkem režíroval Marek Partyš. Spot pro Prague Philharmonia staví na myšlence, že ty nejkrásnější emoce jsou v hudbě a hudba sama.

„Toto mě baví. Ten kontrast se podařil a mohl by fungovat i za předpokladu, že divák nesleduje reklamu jako film ale spíš mu běží na pozadí při žehlení dětských dupaček.“

Martin Komora, marketingový ředitel z Mall Group

3. místo: Aby maso bylo Maso! pro Rohlik.cz od B&T

Online supermarket Rohlik.cz přestavil svou vlastní privátní značku Maso! a v kampani apeluje na lidi, aby přestali jíst maso, které je „vylepšené“, a vrátili se k tomu poctivému a přirozenému. Kampaň pochází z dílny pražské agentury B&T a tvoří ji primárně online spot a série OOH vizuálů.

„Velkej VYKŘIČNÍK všemu v tomhle filmu. Insight VYKŘIČNÍK. Copy VYKŘIČNÍK. Režie VYKŘIČNÍK.“

Dejan Stajnberger, kreativní ředitel, VCCP

4. místo: Podnikatelé, máte náš obdiv i podporu pro Českou spořitelnu od VMLY&R Prague

Po celé září komunikovala Česká spořitelna kampaní, v níž se zaměřuje na firemní klientelu. Obsadila do ní šest svých zákazníků ze segmentů drobných a středně velkých podnikatelů. Koncept stojí na myšlence, že za úspěšnými firmami stojí konkrétní úspěšní lidé, kteří jsou nedílnou součástí české ekonomiky. Každý den dokazují, že jsou #silnější a inspirativní. Kreativu zajistila agentura VMLY&R, produkci společnost Creative Embassy. Režie se ujal Jan Švejkar.

„Příjemně se na to dívá. Krásna hra se světlem. Dobrý timing kampaně. Není to tolik o cpaní značky na první místo jako spíše o povzbuzujícím poděkování podnikatelům a zároveň zdůraznění jejich nenahraditelnosti v ekonomice a to se mi líbí.“

Daniel Fréhar, student multimédií a videomaker

5. místo: Pořád online – Pořád a pořád a pořád pro T-Mobile od Saatchi & Saatchi

Data zákazníkům T-Mobile prostě už nikdy nedojdou, prezentuje operátor v kampani novou službu. Pod taktovkou režiséra Markuse Kruga, agentury Saatchi & Saatchi a produkce Adkolektiv vznikla unikátně natočená televizní reklama, která je doprovázena chytlavým zvukem od beatboxera Endrua.

„Exekučně je to zajímavé, ale úplně nemám pocit, že by mi to prodávalo tu ‚message‘, že už mi data nikdy nedojdou. Spíš mám pocit, že je to jako pohybovat se ve věčně zacykleném a zasekaném světě…“

Radka Šubířová, šéfka marketingu, HoppyGo

Práce ze shortlistu:

Kampaň pro McDonald’s od DDB Prague

McDonald’s se v kampani soustředil na představení kuřecího portfolia. Staví na tom, že „občas je fajn vybočit z rutiny a udělat někdy něco jinak“. Komunikace cílí primárně na zákazníky, kteří v McDonald’s konzumují hovězí burgery, ale kuřecí si dávají jinde. Sekundární skupinou jsou milovníci kuřecího masa obecně. Kreativa kampaně pochází z dílny agentury DDB. Digitální část má na starosti Follow Bubble. Produkci reklamního spotu obstarala společnost Stink Films, režie se ujal Paco Cruz.

„Je to práce odpovídající produktu. Dostanete, co vidíte.“

Nicole Lypinska, kreativní ředitelka, Addict Agency

Kampaň pro Jobs.cz od agentury Outbreak

Kampaň pracovního portálu společnosti LMC od agentury Outbreak povzbuzuje ke změně zaměstnání. Pracuje se sdělením, že cokoliv může být znamení změnit práci a volných míst je více než kdy jindy. Produkci spotu zajistila společnost Woobetz, režíroval je Vít Procházka. Na online a mediální části kampaně spolupracovaly agentury TSM Global, Socialsharks a Fragile.

„Reklama mě napínala, čekal jsem super pointu…ta ale nepřišla. Koncept o lidech, kteří hledají znamení k výpovědi vlastními činy mi přijde příliš zamotaný. Nicméně dávám body za pokus o jinakost.“

Václav Krbůšek, režisér, Nice!

Na Valašsku je Krásno pro Krásno od WMC Grey

Chutné poklady Valašska ze společnosti Krásno prezentuje první televizní spot rodinného řeznictví z Valašského Meziříčí. Kampaň vznikla v kuchyni agentury WMC / Grey. Spot „vyudil“ Vítek Procházka pod pokličkou zlínské IS Produkce.

„Sú v tom valaši, ftipná rodina, hrají na cibál. Další z kategorie nic proti ničemu.“

Honza Šimek, kreativní ředitel na volné noze, Propánajána

Gambrinus Cup 2021 pro Gambrinus od McCann/Triad Advertising

Pivní značka Gambrinus z portfolia Plzeňského Prazdroje organizuje po českých hospodách Gambrinus Cup – amatérský turnaj v šipkách. Podporuje ho reklamní kampaní, jež je k vidění v televizi a na internetu. Návštěva hospody není jen o pití piva, ale i o skvělé zábavě kolem. Agentura Triad Advertising je spolu s produkcí Boogie Films a režisérskou dvojicí Novák&Nguyen podepsána pod digitální částí kampaně. Televizní část je dílem agentury McCann Prague a produkce Stink Films.

„I když se Gabrinusův vtipný brýlatý hospodský bavič trefil do černého, do zlatého to v AdParádě není. Tak asi příště… Jinak dobrý!“

Dejan Stajnberger, kreativní ředitel, VCCP

Kampaň pro Raiffeisenbank od Ogilvy

Raiffeisenbank opustila dosavadní černobílou komunikaci. Nový koncept vytvořil tým marketingové komunikace banky spolu s reklamní agenturou Ogilvy. Koncept je založený na otázkách, kdy na každou z nich je odpovědí „samozřejmě“. Režisérem spotů je Juraj Janiš. Realizaci natáčení měla na starosti produkce Boogie films.

„Tenhle typ reklam se mi už úplně překrývá. Je to furt dokola a dokola o nějakých benefitech, bonusech… Jediné, co ty banky odlišuje, je snad jenom vizuální identita.“

Aleš Mička, nezávislý designér, Aleš Mička Design