Showroom prémiové audiotechniky Voix v Česku uvedl překvapivou kampaň. Po delší době jsou v hlavní roli sexistické motivy.

Na genderové, nyní již značně kontroverzní stereotypy vsadila ve vánoční kampaní společnost Voix Audio & Cinema provozující shoeroom prémiové audiotechniky v Praze v Dušní ulici. Kampaň s názvem „Předvánoční úklid“ nafotil známý fotograf hvězd Roman Černý a její hlavní tváří se stala influencerka a modelka Jana Marvanová alias MarvankaJeIn. Ta je jednou z finalistek Miss Europe, na soutěži v Neapoli bude reprezentovat Českou republiku.















„Ozývají se hlasy, že kampaň je sexistická. Jsem ráda, že je kolem ní takový rozruch, prošla jsem si sexuálním napadením, bil mě přítel, je to moje téma. Právě proto, že mám takovou zkušenost, jsem proti tomu, aby se ženy styděly za to, že jsou sexy, aby byly nuceny k přehnané korektnosti,“ řekla o kampani Jana Marvanová, která se současně stala ambasadorkou showroomu, konkrétně reprezentuje reproduktory značky Sonos nebo Bang and Olufsen.

„Hudba, kterou se snažíme prezentovat v té nejvyšší možné poslechové kvalitě, je o vášni a o emocích. A to přesně vizuály nové kampaně vyzařují a vzbuzují,“ dodala ke kampani Alice Mikulášová, PR manažerka Voixu a dodala, že i v budoucnu se chtějí spojovat s výraznými a odvážnými lidmi, jako je právě Marvanová.