Místo dárků obejmout. To říká kampaň podporující aktivity spolku Dobré víly, jenž dětem z dětských domovů učí formovat vztahy a připravuje je do života.

V Česku je téměř 8000 dětí v ústavní péči. Většině z nich dává tento start do života psychickou zátěž. O to více lásky, objetí a pozornosti by potřebovaly. Reklamní agentura DDB se proto spojila se spolkem Dobré víly a společně se snaží zvednout povědomí o problematice a motivovat širší veřejnost v pomoci dětem. Díky finančním příspěvkům mohou Dobré víly děti v dětských domovech pravidelně navštěvovat a budovat si s nimi blízký a podporující vztah. V kampani DDB ukazuje na fakt, že děti z dětských domovů jsou ochotné vyměnit svou oblíbenou hračku za čas strávený s někým, kdo jim dá lásku a pozornost.

„První věc, na kterou lidé pomyslí, když přijde na dárky pro děti, jsou hračky. Většinou ale dospělí zapomínají, že pro dlouhodobou dětskou prosperitu a spokojenost je potřeba mnohem víc. Proto jsme přišli s konceptem, který jejich potřeby dokáže lidem emočně přiblížit. Doufám, že letos o Vánocích budeme inspirovat řadu lidí, aby podpořili Dobré víly. Jejich práce je proto nedocenitelná,“ říká kreativní ředitelka kampaně Amila Hrustić Batovanja.

Dobré víly navštěvují děti z dětských domovů už od roku 2015. Povídají si spolu, hrají a budují si s nimi přátelské vztahy. Mimo jiné je i učí navazovat nové vztahy, informují je a připravují na „život za zdmi domova“.