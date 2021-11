Mediální kampaň zaměřená na zájemce o náhradní rodičovství je postavená na příbězích skutečných pěstounů, vyvrcholí v listopadu vysíláním TV spotů.

Pracujete 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Měsíce se nevyspíte, nikdy nejste sami, neexistuje žádná padla. A ty peníze za to? Pro peníze se to opravdu dělat nedá. Přesto je to nejkrásnější práce na světě. Nikdy bych neměnil, říká jeden z protagonistů spotu, postaveného výhradně na výpovědích skutečných pěstounů. Vysíláním televizních spotů režiséra Jana Látala v České televizi v druhé polovině listopadu vyvrcholí celoroční kampaň SOS dětských vesniček na podporu pěstounské péče.

Pěstounů je v České republice stále nedostatek. Osm tisíc dětí vyrůstá v ústavní péči, tedy bez rodiny, ať už vlastní nebo náhradní. SOS dětské vesničky společně s dalšími organizacemi dlouhodobě tlačí na to, aby se podmínky pro pěstouny zlepšily, částečně se to podařilo prostřednictvím novely o sociálně-právní ochraně dětí. „Proces výběru a přípravy pěstounů ale zůstává i tak poměrně zdlouhavý a náročný, není snadné se v tom orientovat,“ říká ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Proto jsme zřídili webové stránky SOS pěstounství, kde uchazeči o náhradní rodičovství najdou všechny potřebné informace. Také si tam mohou přečíst výpovědi stávajících pěstounů, kteří proces přípravy i samotné pěstounství popisují z vlastní zkušenosti,“ dodává Jindra Šalátová. Web myslí i na náhradní rodiče, kteří už děti v pěstounské péči vychovávají – nabízí jim vzdělávání, rozhovory s odborníky, odpovědi na časté otázky i online poradnu.

Mediální kampaň začala už v jarních měsících spuštěním webové platformy a pokračovala v létě venkovní reklamou se sloganem „Je to pohádka být mámou“. Vedle televizních spotů jsou hlavním nástrojem kampaně sociální média – hlavní spot tu doplňují další sequely, v nichž například náhradní rodiče popisují, co jim pěstounství přináší, nebo jak moc mají rádi svoje pěstouňata.