Píseň, která hraje ústřední roli nové kampaně kuchyňské značky, vznikla pod taktovkou WMC/Grey a hudebního domu Butter.

Eliška Walsh, známá ze spolupráce s kapelou Čechomor, nazpívala píseň, s jejíž pomocí chce kampaň tradiční česká značka Mora rozezpívat celé Česko a s pomocí Sisy Fehér i Slovensko. Text a scénář napsal idea maker a copywriter Pavel Wilhelm Přibyl. Hudbu složil Viliam Béreš, hudební producent a kreativní ředitel Butter pro Evropu, spolu s Jamesem Harriesem, anglickým písničkářem, jenž napsal hudbu například ke snímku Lidice.

„Šli jsme hlavně po energii, chtěli jsme, aby posluchači měli cukání vyskočit od stolu a začít bezhlavě tancovat a pozpěvovat si. Do natáčení jsme zapojili celý tým Butter, kytary nám přišly z New Yorku a perkuse z Los Angeles. Strašně jsme se při natáčení bavili a doufám, že se nám tyhle pozitivní emoce podařilo do písničky otisknout,“ říká Viliam Béreš.

Společnost Mora chtěla oslovit i mladší cílovou skupinu a zároveň originálně ztvárnit svůj claim: Mora. Plná života. „Obojí forma moderního svižného Mora songu skvěle splňuje,“ říká Regina Netolická, šéfka českého a slovenského marketingu skupiny Gorenje, do níž Mora spadá.

Dvouminutový klip k písni se odehrává v kuchyni, kde se v mnoha rychlých záběrech prostřídá celá rodina. „Každý tu má svou nezastupitelnou roli. Stejně jako spotřebiče, které svými zvuky a pohyby hudbu neotřele doplňují. Vše se prostě točí kolem kuchyně Mora a my ukazujeme, jak to v ní žije,“ popisuje Pavel Wilhelm Přibyl.

Z celého songu vznikl 30sekundový spot, který běží v televizi. Nechybí ani rozhlasové spoty. „Chceme, aby se písnička lidem dostala pod kůži. Proto zároveň spustíme velkou soutěž o kuchyňské spotřebiče. V jejím rámci mají soutěžící za úkol se natočit, jak na Mora písničku tančí a zpívají,“ dodává account directorka WMC/Grey Karolína Jansová.

Kampaň potrvá do konce listopadu a její součástí je i propagace v on-line prostředí, na sociálních sítích Facebook, Instagram nebo TikTok a spolupráce s několika českými i slovenskými influencery.