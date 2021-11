Projektové hobby markety pro kutily a zahrádkáře německého řetězce Hornbach ve své podzimní kampani chtějí dodat odvahu v době, kdy mnohé neběží zcela podle plánu.

Svým aktuálním mottem „To není špatně. Protože je to od Tebe.“ dává Hornbach na srozuměnou, že ambice tvůrce jsou mnohem důležitější než samotný výsledek. Možná trochu křivý, nepřesný, vachrlatý – i tomu nejnadanějšímu řemeslníkovi občas ujede ruka. Ale chyba? V žádném případě! Vzdát se a všeho nechat, to by byla chyba. V osobním životě i při realizaci nějakého díla. To jsou hlavní východiska kampaně.

Hornbach samozřejmě nepropaguje úplné selhání, ale ukazuje, že právě tyto drobné nedostatky propůjčují věcem jedinečný charakter. To platí pro vytvořené dílo právě tak jako pro člověka samotného. Nový spot Hornbachu tentokrát vyzařuje místo obvyklého perfekcionismu ležérní šarm a prezentuje malé nedokonalosti jako přednost. Vrzající parkety, křivě položená dlaždice, šmouhatý nátěr nebo nestabilní židle – všechny tyto nedostatky hrají ve spotu hlavní roli a mnozí kutilové v nich dokonce objeví jisté kouzlo. Vše, co zhotovíme vlastníma rukama, je dobré, pokud to děláme s nadšením.







„Nějaká ta chybička se vždy vloudí. To ale zdaleka neznamená neúspěch, rozhodující je odhodlání pustit se do díla. My v Hornbachu jsme přesvědčeni, že právě v tom tkví pravé umění. Proto v naší kampani „Od Tebe“ stavíme do popředí malé nedokonalosti,“ říká David Kolář, vedoucí oddělení marketingu pro Českou republiku a Slovensko společnosti Hornbach.

„Lidskost, porozumění a empatie byly odjakživa základem naší činnosti pro společnost Hornbach. Výchozím bodem je vždy člověk a doba, v níž žijeme, neboť jiný přístup by ani neměl smysl,“ zdůrazňuje Guido Heffels, zakladatel kreativní agentury Heimat.

Reklamní spot v režii Rune Miltona vyrobila firma Tony Petersen Film pod vedením výkonného producenta Michaela Duttenhöfera. Spot podmalovaný hudbou Thomase Berlina (48k) a zvukovým designem Davida Arnolda (Loft) je emotivní oslavou všech, kteří se nebojí něco zkusit, pustí se do díla a nedají se odradit ani případnými neúspěchy

Detaily kampaně: Kampaň: „Od Tebe“ Název spotu: „To není špatně. Protože je to od Tebe.“ Média: televize, print, on-line, venkovní reklama, sociální média Start kampaně: 1. listopadu 2021 Agentura: Heimat Berlin Produkce: Tony Petersen Režie: Rune Milton Hudba: Thomas Berlin (48k) Zvukový design: David Arnold (LOFT)

.