E-shop s povlečením Rodinnebaleni.cz se chce dostat do povědomí zákazníků, spoty v TV doprovází online i venkovní reklama.

Ve snaze dostat se do povědomí co nejvíce zákazníků na trhu s povlečením přidal e-shop Rodinnebaleni.cz do mediamixu poprvé i televizi. Dva desetisekundové spoty poběží až do poloviny listopadu v hlavním vysílacím čase na kanálech Novy a Primy. Hlavním komunikačním prvkem kampaně je tuleň, který se jako symbol tulení stává novým maskotem značky.

Produkci spotů zajistilo studio Silencio FX. Spot byl točen pomocí zařízení motion control, což je robotické rameno s kamerou. To umožnilo pracovat na jeden záběr a rychle se dostat do nadhledu, bez nutnosti střihu, aby byl příběh v krátké stopáži plynulejší. To vše s kombinací 3D animace v případě tuleně a animací povlečení.

E-shop Rodinné balení byl založen v roce 2015 a navázal na již zavedený kamenný obchod s ložním prádlem. Od roku 2016 působí i na Slovensku a plánuje expanzi i do dalších evropských zemí. „Veškeré zboží, které e-shop nabízí si sami objednáváme u výrobců, a tak jsme schopni neustále dodržovat požadovanou kvalitu. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout, že i přes rychlý růst jsme stále rodinnou firmou, která si váží svých zaměstnanců a podporuje je ve všech směrech. Rodinné balení není jen název, ale i odraz toho, jak přistupujeme k zaměstnancům i našim zákazníkům,“ vysvětlil přístup firmy majitel e-shopu Pulkit Walia.