V kampani značka představuje mazlíčky jako hrdiny domácností, podpoří ji TV reklamou, velkou spotřebitelskou soutěží, digitální a PR komunikací.

Český výrobce krmiv pro domácí mazlíčky Fitmin spustil od 1. října podzimní kampaň Krmivo šampionů, která poběží do konce listopadu. Ke každému psovi, kočce nebo koni přistupuje jako k šampionovi, i když nemá doma diplom z výstav či závodů. „Pro nás je každý mazlíček jedinečným tvorem, kterému chtějí páníčci dopřát to nejlepší. I když je to šampion ve zlobení, pobíhání či hrabání děr na zahradě,“ vysvětluje hlavní myšlenku podzimní kampaně marketingová manažerka Anežka Petrů.

V kampani Fitmin poukazuje na široké portfolio, jež obsahuje třiu celené řady krmiv pro psy, dvě pro kočky a kompletní program krmiv pro koně. Nákupem krmiv ze všech těchto produktových řad, včetně doplňkového sortimentu v podobě mokrého krmiva, výživových doplňků i přírodních pochoutek značky, se lidé mohou zapojit do velké spotřebitelské soutěže, ve které mohou vyhrát speciálně vybavené auto pro život a cesty s domácími mazlíčky v hodnotě 500 000 korun a další hodnotné týdenní ceny. „Mechanika soutěže je jednoduchá. Každý, kdo na území ČR nakoupí minimálně za 1500 korun s DPH v rámci jednoho nákupu jakékoliv produkty Fitmin, vyfotí s nimi svého šampiona a zaregistruje účtenku, je přihlášen do slosování,“ vysvětluje princip a fungování soutěže Petrů.

Hlavní spot navazuje na reklamu z roku 2020, doplňuje ho promo spot s informacemi o soutěži a sponzoringem, poběží na televizních obrazovkách v říjnu a listopadu. Kampaň vznikla adaptací spotů vytvořených v loňském roce a na její realizaci se včetně digitální komunikace a spotřebitelské soutěže podílel tým WPP. Na PR části spolupracovala agentura Insighters.

Výrazná část kampaně bude využívat i digitální prostředí. Tam se bude značka soustředit primárně na sociální sítě, bannerové a vyhledávací kampaně. „V první fázi chceme oslovit co nejvíce lidí a ukázat jim benefity našich produktů, ze kterých si mohou vybrat ten nejvhodnější produkt pro svého šampiona. Na sociálních sítích se chystáme využívat darkposty, karuselové formáty, Instastories a Facebook Instant Experience. Naším hlavním cílem je být vidět,“ říká Petrů.