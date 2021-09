Epica Awards pokračují v kampani od agentury Cloudfactory na letošní ročník soutěže s „tajně natočenými“ spoty od produkční společnosti Be Sweet Films. Soutěží se též o tři přihlášky zdarma.

Bez předsudků a bez výmluv, zní claim kampaně na soutěž Epica Awards. Práce v ní totiž hodnotí zástupci novinářů odborných médií z celého světa (včetně časopisu Marketing & Media). Jedinou podmínkou pro výhru je tak přihlášení výjimečné práce. Kampaň, která odstartovala začátkem září se tak vymezuje vůči výmluvám z agentur, že například někdo nezískal ocenění kvůli tomu, že v porotě byli zástupci konkurenční sítě.

Komunikaci od amsterodamské agentury Cloudfactory oživuje série krátkých spotů od produkční společnosti Be Sweet Films. Ty působí jako natočené skrytou kamerou, jíž sledují výmluvy lidí, jejichž projekty v jiných soutěžích neuspěly. Ve spotech, jež režíroval Martín Nieto, se s rozostřenou tváří objevuje „povědomě vyhlížející Francouz“, italský kreativec lamentující potřebu případové studie u kampaně pro tisk, či žena z agentury, která si je jistá získáním Grand Prix, kdyby jejím klientem nebyla banka ale nezisková organizace.

Kampaň pořadatelé soutěže osvěžili ještě soutěží u příspěvku na Instagramu, v němž vyzývají zájemce o účast ke sdílení nejbláznivějších výmluv, které zaslechli. Tři nejlepší odpovědi s nejvyšším počtem „lajků“ vynesou jejich tvůrcům možnost podat přihlášku zdarma.

Soutěží se do 8. října, což je i deadline pro přihlašování prací do aktuálního ročníku Epica Awards. Shortlist prací, které se dostaly do finále, bude zveřejněn 24. listopadu. Slavnostní večer, jenž bude letos celý probíhat online, se bude konat 9. prosince. Kompletní výsledky pak budou publikovány o den později.