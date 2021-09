Brandová outdoorová kampaň portálu StartupJobs, která běží celé září v Praze, má veřejnosti přiblížit svět startupů a možnost raketového růstu kariéry.

Do druhé masivní brandové kampaně, která vznikla celá in-house, se pustil portál StartupJobs.cz. Se sloganem „Nezůstávej s prací při zemi. Pro raketový růst kariéry“ má veřejnosti přiblížit možnosti zaměstnání ve světě startupů, kde roste poptávka po kvalitních lidech.

„Časy, kdy práce pro startup byla jen pro nadšence, jsou dávno pryč. Celé prostředí se hodně profesionalizovalo. To umožňuje pracovat pro stabilní startup, který mění svět, a zároveň raketově kariérně růst. Naše firmy také často nabízí řadu benefitů, a to i těch méně tradičních jako jsou třeba sauny, tělocvičny a neomezené dovolené,” říká Filip Mikschik, zakladatel a CEO StartupJobs.

Kampaň poběží celé září na řadě míst v Praze. Žraločí plakáty jsou od dnešního dne ve vozech metra na linkách B a C. Červenobílé rakety zdobí i citylight panely na Budějovické, Florenci, Křižíkově a Andělu. Největší co do plochy jsou LED billboardy na Wilsonově, OD Kotva, Českomoravské a na OD Máj (Národní).

Zároveň s outdoorovou kampaní spouští StartupJobs i speciální sekci na webu, která více do detailu rozvádí výhody startupů.

„Umožňují lidem proměnit velké vize ve skutečnost. Nepotřebujete totiž postupně obcházet nekonečné množství oddělení, aby vaše nápady byly realizovány a abyste si rozšiřovali obzory. Navíc inovace jsou na denním pořádku. O smysluplnou práci tu opravdu není nouze. A v neposlední řadě po vás taky nikdo nebude vyžadovat naškrobený oblek, účast na nekonečných meetinzích a celý den strávený v malinkaté kancelářské kóji,“ dodává Mikschik.