Do konce roku poběží kampaň podtrhující zaměření Pilulky na zdravý životní styl, která byla vytvořena ve spolupráci s agenturou Yo’ Mama.

Pilulka.cz spouští novou reklamní kampaň, kterou provází slogan Lepší život sluší každému. Jejím cílem je upozornit na to, že zdravý životní styl a prevence je mnohem důležitější, než se na první pohled zdá. Pilulku si lidé spojují hlavně s provozem největší české online lékárny. Letos v červnu ovšem udělala radikální krok a po osmi letech změnila svou identitu tak, aby značka reflektovala klíčové aktivity Pilulky. Prioritou je lepší život všem, kam patří mimo jiné prevence, zdravý životní styl, výživa a screening. Tuto změnu se společnost rozhodla podpořit reklamní kampaní a ukázat, že právě tyto priority jsou pro Pilulku klíčové.

Na vzniku digitální videoreklamy spolupracovala společnost s agenturou Yo’ Mama, režie i kreativy se ujal Jakub Havlík. Kampaň, která poběží až do konce roku, bude k vidění na internetu, sociálních sítích, ale také v outdooru. Pilulka rovněž využije komunikaci v místě prodeje, MHD, rádio, POS či letáky.

„Kampaň přináší několik úsměvných momentů, ale zároveň upozorňuje na to, jak důležitá je prevence a zdravý životní styl. Chceme, aby se naši zákazníci zamysleli nad tím, jak se cítí, když žijí zdravě. Dopad zdravého životního stylu je totiž mnohem větší, než si lidé běžně myslí. Zdraví je vnitřní síla a dobrá nálada, chuť do života a energie poprat se s každodenními výzvami. Je to úsměv a dobrý pocit ze sebe samého. Právě proto je proaktivní péče tolik důležitá. Jsme tu od toho, abychom naše zákazníky podporovali a prováděli na cestě jejich zdravým životním stylem,“ říká Vojtěch Janoušek, chief marketing officer Pilulky.

Pilulka chce i v budoucnosti naplňovat misi, kterou je zlepšování kvality života svých zákazníků. Plánuje i nadále investovat do rychlého růstu, expandovat a přinášet na trh inovativní projekty. Společnost věří, že digitální inovace je cesta k dosažení co nejjednoduššího přístupu k péči o zdraví a podpory zdravého životního stylu.