Kampaň poběží do 31. října, soutěží se v ní o ceny v čele s Playstation 4. Objeví se online i v prodejnách.

Limonáda Fanta společnosti Coca-Cola přichází se začátkem školního roku s akcí „Halloween na roztrhání“. Hlavní marketingovou aktivitou této kampaně, která byla spuštěna 1. září a poběží až do 31. října v Česku i na Slovensku je národní spotřebitelská soutěž. Ve hře je několik cen v čele s Playstation.

„Svátek Halloween je v České republice i na Slovensku zejména mezi teenagery rok od roku populárnější, je to ale jednodenní záležitost, která je až na konci října. Touto akcí jsme chtěli právě této věkové skupině, mezi kterou jsou naše limonády Fanta velmi oblíbené, čekání na Halloween zpříjemnit a svým způsobem zkrátit. Proto přichází Halloween na roztrhání už 1. 9. a běží až do dne oslav tohoto svátku,“ uvedla Kateřina Třísková, brand manažerka ve společnosti The Coca-Cola company ČR/SK.

Ke kampani Halloween na roztrhání je připraveno několik marketingových aktivit. Zákazníci se v prodejnách mohou setkat s POS materiály a paletovými dekoracemi s vizuály kampaně. Využity budou i speciální produktové stojany, které v řetězci Billa budou vedle Fanty obsahovat i vybrané produkty značky Intersnack. Na webu coca-cola.cz a coca-cola.sk poběží speciální microsite upozorňující na tuto akci a do podpory bude zapojena i sociální síť Instagram a vybraní influenceři, například Gamer, kteří v rámci svých feedů na akci Halloween na roztrhání upozorní své followery.