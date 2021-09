Po „botoxákovi“ či „mamánkovi“ lovec autogramů nebo opozdilec. Nová kampaň pojišťovny od agentury YYY navazuje na koncept nevhodných nápadníků.

První rande naslepo nemusí dopadnout dobře, jak ukazuje nová kampaň pojišťovny Direct. Podobně jako v loňské kampani s claimem „konečně normální pojišťovna“ Direct svým logem ve třech spotech odpaluje od stolu nevhodné nápadníky. „Říkáme jim lovec autogramů, korpohad a opozdilec. Myšlenka je stejná jako u předchozích spotů, kdy nepovedení nápadníci vlastně představují to, proti čemu se jako pojišťovna vymezujeme a co se snažíme na trhu s pojištěním napravovat,“ říká mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.

Kampaň běží od čtvrtka 23 září na kanálech skupiny Prima. vedle televizní běží i online kampaň včetně speciálních brandových formátů a YouTube, Facebookové a Instagramové podpory.

Ve spotech se tentokrát objeví i známí herci. Například Filip Kaňkovský, který představuje lovce autogramů. „Reklama musí zaujmout a pokud je vtipná, je to obrovská výhoda. V záplavě dnešní produkce je to radost,“ říká herec. „Natáčení jsem si moc užil. To odpalování v závěru byla taková zábava se špetkou strachu, trhnutí bylo celkem silné, ale jsem rád, že jsem si to mohl zkusit,“ popisuje natáčení Kaňkovský.

Při tvorbě klipů se Direct opět spojil se stejnými agenturami jako minule. YYY agency, vytvořila společně s marketingovým týmem Directu kreativní koncept, produkčně se natáčení chopila agentura Bumerang Film ze Zlína, režie se opět ujal Štěpan Fok Vodrážka.

Kampaň poběží do konce roku především v TV a online, na začátku příštího roku přibudou další dva spoty s tématikou nepovedeného rande. „Kampaň v lednu doplníme o tramvaj v Praze a Brně, v průběhu roku pak chceme i historicky poprvé vyzkoušet rozhlasové spoty. No a už teď můžu prozradit, že plánujeme v roce 2022 i něco více guerillového, “ uzavírá Nela Maťašeje.