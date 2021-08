Zvuk jak v Hollywoodu hledá v kampaních šestá letošní AdParáda v produkci Napa Records. Porotě učaroval hlas Hynka Čermáka.

Šestá letošní AdParáda českého Art Directors Clubu vznikla pod režisérskou taktovkou Martina Blaubera trochu netradičně v produkci zvukového studia Napa Records. Právě tam se vydali na letní brigádu moderátoři reklamní hitparády Wilhelm a Miky, aby zjistili, které z českých reklam mají opravdu světový zvuk.

I v konkurenci časem prověřených hitů, jako jsou ty z dílny Boney M si porotu podmanil hlas Hynka Čermáka ve spotu Reprezentovat je pro nás hlavní, kterou pro Staropramen vytvořila agentura od The Future Bakery. Spot produkovala Creative Embassy s režisérem Lubošem Vackem. V křesle pro hosta se o projektu rozpovídal brand manager značky Staropramen Adam Blišťan.

Reklamy měsíce včetně zvukové stránky spotu posuzovala porota ve složení:

Karolina Paseková, produkční v Napa Records

Samuel Jurkovič, sound-architect and Jedi

Lucie Bax Kubínová, Copywriter v Leo Burnett

Eva Dvořáková Pérez, freelance producer

Dušan Gajdoštík, head of cross channel sales, Czech news center

Jan Benda, group creative director z McCann Prague

Radim Dittrich, režisér a idea maker v Action Please

Radek Hadj Moussa, šéf marketingu a kreativní strategie ODS

1. místo: Reprezentovat je pro nás hlavní od Future Bakery pro Staropramen

Kampaň, které ve Staropramenu přezdívají „Hrdinové“ představuje tři silné muže – trenéra Jaroslava Šilhavého, herce Hynka Čermáka a sládka Jana Špačka – kolem kterých vytváří jejich vlastní mytologii, pramenící z jejich života a kariéry. Koncept pochází od The Future Bakery, spoty režíroval Luboš Vacke a produkovala je Creative Embassy.

Komentář porotce: „Čermákův voiceover funguje. Ruchy přesně podtrhnou ty emoce, co mají. Je to ten spot, co chce každý zvukař dělat a produkční ho přidávat do showreelu. Není z něj ve výsledku klip – hudba a voiceover, což je skvělý a bohužel ojedinělý. Když už se něco točí, tak to má dávat smysl, stejně jako tohle.“ Karolina Paseková, produkční v Napa Records

2. místo: Tátové na rodičovské od VMLY&R pro Českou Spořitelnu

Česká spořitelna rozvíjí dál svůj komunikační koncept Jste silnější, než si myslíte. Ke Dni otců, poslala vzkaz všem tátům, kteří se rozhodli nastoupit na rodičovskou dovolenou. Online spot připravila VMLY&R v produkci Creative Embassy, režíroval ho Prokop Motl. Spotem se line píseň Daddy Cool od Boney M.

Komentář porotce: „Baví!!! Ta písnička totálně pohltí mozek, ale je to pro smysluplnou věc, takže to ráda absolvuju. Tátům na rodičovský tleskám a tleskám i Spořce, že řeší i fajn nefinanční témata. Dík.“ Lucie Bax Kubínová, copywriter v Leo Burnett

3. místo: O vlas silnější od Frame Production pro Nové háro

Neziskový spolek Nové háro, pomáhá dětem v onkologické léčbě cítit se co možná „nejnormálněji“. Jejich posláním je sbírat vlasy od dárců a vyrábět z nich paruky na míru konkrétnímu dítěti. Spot ukazuje, že dětská duše mnohem hůř snáší zvědavé a lítostivé pohledy ostatních. Spot produkovala Frame Production a režii vedl Pavel Soukup pod kreativním vedením Ondřeje Peši.

Komentář porotce: „Na spotu mě baví autenticita a její podpora ve střihu. Zvuk je koherentní s obrazem, vznikají tak útržkovité ‚flashbacky‘, které působí ve svojí ‚nepovedenosti‘ velmi silně. Během dvou minut jsem si udělal představu o živote děvčátka a dopadu choroby na její život.“ Samuel Jurkovič, sound-architect a Jedi

4. místo: Očkovací kampaň od DDB Prague pro Magistrát hlavního města Praha

Agentura DDB Prague pokračuje ve spolupráci s pražským magistrátem a po čtyřech měsících pro město opět zdarma připravila další očkovací kampaň. Pojetí si hraje s názvy známých míst v Praze a mění je, aby ilustrovalo, jak se život v hlavním městě během pandemie proměnil. Využívá vtipné vizuály s výraznou typografií.

Komentář porotce: „Jednoduché, chytré, čisté, dobře zacílené, možná jen to copy občas trochu drhne. Každopádně za mě fajn.“ Radim Dittrich, režisér a idea maker v Action Please

5. místo: Apka je více než Ťapka od Havas Prague pro České dráhy

České dráhy lákají v novém spotu na mobilní aplikaci Můj vlak. Kampaň od agentury Havas představuje tentokrát Ivana Trojana v roli despotického nimroda, který využívá svého cvičeného psa k nákupu jízdenek. Spot produkoval Total HelpArt pod režisérskou taktovkou Ondřeje Trojana.

Komentář porotce: „Ivan Trojan a slovní fórky – to je skoro zaručený recept na úspěch. (Však už byl taky pořádně prověřenej, že jo.) Jen teda když slyším tu Dvořákovu Humoresku, tak mám najednou nutkání něco upéct ze dvou kostek Hery… Ale to zatroubení vlaku místo jinglu mi přijde jako super nápad!“ Jan Benda, group creative director v McCann Prague

Práce ze shortlistu:

Psí překladatelka od McCann Prague pro Vodafone

Psí překladatelka propaguje pro Vodafone neomezený tarif pro jednotlivce. Kampaň vytvořila agentura McCann Prague, spoty režíroval Ondřej Sokol. Produkci zajistila společnost Procoma.

Komentář porotce: „Já bych ty internety dětem zakázal!“ Dušan Gajdoštík, head of cross channel sales, Czech news center

Úkoly a Lednice od Proboston Creative pro Jupí

Agentura Proboston Creative vypracovala koncept vycházející ze situací v rodině, v nichž si děti a rodiče vyměňují role. Kampaň tak zachycuje běžné a úsměvné výměny mezi rodiči a jejich malými dětmi. Spot produkovala Creative Embassy s režisérem Janem Švejkarem.

Komentář porotce: „Mám pocit, že by se z tohoto zábavnýho pohledu na rodinu dalo vytáhnout víc, ale nebyl jsem u vzniku. Celkem by mě zajímalo, jak by to vypadalo v delších formátech. I takhle je to moc dobrý. pravdivý a vtipný.“ Radek Hadj Moussa, šéf marketingu a kreativní strategie ODS

Nový Míša Míšánek od Triad Advertising pro Unilever

Značka Míša z portfolia společnosti Unilever startuje nový komunikační koncept pracující s dětskou fantazií z dílny pražského Triadu. Kampaň má představit Míšu jako alternativu pro zdravou svačinu. Realizace představuje papírový svět s animací imitující stop-motion, který má blízko k dětské kreativitě a hodí se ke značce. Produkci měla na starosti Nice! film s režisérem Pavlem Soukupem.

Komentář porotce: „Povedené díky skvěle navržené a vyrobené animaci včetně zvukového mixu u animované části. Sdělení ‚zdravá svačina‘ z toho tedy nechápu, ale spot rozhodně vynikne.“ Eva Dvořáková Pérez, freelance producer

Birellády od VCCP pro Birell

Birell spouští kampaň na Birellády, nápoje uvařené na bázi nealkoholického piva., které jsou alternativou k limonádám Strategie a kreativa vznikla opět ve spolupráci s VCCP. Koncept se točí kolem slůvka bez, a situací, kdy méně je více. Spot produkovala Armada Films pod režijním vedením Maroše Milčíka. Ve spotech zazní populární skladba Do You Love Me v podání kapely The Contours.

Komentář porotce: „Pokud je někde použitá hudba z mýho oblíbenýho Hříšňáku, tak vlastně odpustím cokoliv. Třeba i to, že je tam málo ruchů a moc voiceoveru. Hlavní herečky jsou maličko jalový a fór s nahoře bez trochu bolí.“ Karolina Paseková, produkční v Napa Records

Společně na cestě vpřed S5ive pro skupinu Benzina Orlen

Benzina Orlen v kampani posiluje příslušnost k mateřské skupině. Marketingová kampaň „Společně na cestě vpřed“ metaforicky zdůrazňuje partnerství mezi oběma značkami prostřednictvím interakce mezi generacemi a důrazem na partnerství, které je založeno na důvěře a spolupráci. Kampaň z dílny S5ive prezentuje i gastronomický koncept Stop Cafe.

Komentář porotce: „Omlouvám se, ale tento spot mě neoslovil. Navíc spojení skokana do vody či gymnastky s benzínkou – proč? A jo vlastně, rafinérie a těžba ropy v prostřizích nebudou vypadat tak hezky.“ Radim Dittrich, režisér a idea maker v Action Please