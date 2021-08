Reklama v režii Tomáše Lomiče byla natočena a vyslána do médií během 48 hodin. Běží v televizi a online.

Značka Mattoni, hrdý partner Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF), připravila v rámci své kampaně „Mattoni je život“ bohatý festivalový program. Dokumentuje ho i nový spot, který vznikl a byl spuštěn v televizním vysílání během 48 hodin.

„KVIFF je jedinečná akce, na kterou se do Karlových Varů, domova naší minerální vody, sjíždějí lidé nejen z celé České republiky, ale i ze světa. Město je v tu dobu doslova nabité energií a životem. Proto jsme se rozhodli využít tuto jedinečnou akci pro tvorbu dalšího ze série spotů v rámci kampaně ‚Mattoni je život‘. Protože se ale jedná o filmový festival, chtěli jsme spot pustit do televizního vysílání již v době, kdy KVIFF probíhá, abychom sem třeba nalákali i další návštěvníky. Tak se zrodil nápad, že spot natočíme ihned na začátku festivalu a do vysílání ho pustíme co nejdříve v jeho průběhu,“ říká s Miroslava Moravcová, manažerka značky Mattoni.

Spot vznikl v produkci Jakuba Tlapáka. Režíroval ho Tomáš Lomič (na úvodním snímku), který ocenil brand za hledání nových přístupů ve středu dění. „Natočit televizní reklamu a dostat ji do vysílání za 48 hodin výzva zcela jistě byla a nedovedu si představit lepší příležitost pro hledání nových přístupů v audiovizuální tvorbě, než právě filmový festival,“ uvedl.

Kampaň odstartovala 23. srpna na televizních obrazovkách a online. Natáčení probíhalo na oblíbených festivalových místech v Karlových Varech, jako je červený koberec před hotelem Thermal, kinosál v hotelu Thermal nebo Mattoni Life Bar na Vřídelní kolonádě v době, kdy se zde vedl souboj o titul mistra světa v barmanské soutěži Mattoni Grand Drink. Celou reklamu opět provází tóny legendární písně „Live is Life“ od skupiny Opus.