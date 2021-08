Vydařenost snahy udělat z tradičních oplatek lovebrand vyzkoušel I.D.C. Holding hned při startu kampaně, když kvůli vyjádření majitele o očkování vyzvali jeho odpůrci k bojkotu.

Jako věrný společník pro každou příležitost se v nové kampani ukazují tradiční Horalky od slovenské společnosti Sedita. Jejím hlavním prvkem je televizní spot pro český i slovenský trh v režii Paulíny Mačákové, podílela se na nem produkční společnost Apollon Studio. Cílem kampaně, za níž stojí slovenská agentura Applepie, je na Slovensku podpořit a udržet znalost značky, v Česku posílit její vnímání jako věrného společníka na výletech, ve škole i jinde.

„Horalky jsou náš slovenský poklad, a tak k nim musíme přistupovat. Je to jen jedna oplatka, s jednou příchutí, přesto jí patří obrovská část trhu,“ uvedla Zuzana Netíková, mezinárodní brand manažerka v I.D.C. Holdingu, pod nějž Sedita spadá.

Podle Netíkové bylo těžké najít koncept, který by vyhovoval tak široké cílové skupině. Nakonec společnost spolu s agenturou vsadila na to, že všechny spojují vzpomínky a zážitky spojené s Horalkami, které jsou pro každého. V každém záběru se objevují oplatky, ale hrdiny zůstávají fanoušci značky. Vedle spotu je součástí i kampaň na sociálních sítích spojená se soutěží, která má podpořit vnímání Horalek jako lovebrandu.

„Všichni je mají rádi, ale dá se to změřit? Rozhodli jsme se to zkusit. Do kampaně může přispět každý, posunout Horalky celou zemí a dodat tak lásce k nim skutečný rozměr,“ uvedl Tomáš Kučírek, senior ideamaker agentury Applepie, která se zároveň na LinkedIn pochlubila, že se jí i díky spolupráci s I.D.C. Holding daří v FMCG oblasti.

Kampaň na Slovensku běží do 30. září v TV, online a na sociálních sítích Facebook, Instagram i YouTube. Online videa mají šest, patnáct a třicet sekund či minutu.

Bojkot versus fanoušci

Sílu značky si mohla skupina ověřit v podstatě hned při startu kampaně kvůli slovům majitele I.D.C. Holdingu Pavola Jakubce, který se v rozhovoru pro Denník N vyjádřil i k pandemii a očkování. „Mnoho neočkovaných lidí si stěžuje, že jsou diskriminovaní, ale jednoduché pravidlo je, že kdo je očkovaný, může jít, kam chce, ale kdo není, může zůstat doma, řekl mimo jiné Jakubec.

Na to odpůrci očkování reagovali výzvou k bojkotu Horalek, někteří zveřejňovali videa, jak oplatky rozbíjejí kladivem, internetový prodejce online-potraviny.sk vyřadil výrobky Sedity z nabídky.

Na bouři reagovali ale i fanoušci brandu, kteří Horalky začali nakupovat ve velkém. Za Seditu se postavily satirické stránky i Zomri a Prečo ľuďom hrabe? a vyzvaly k podpoře její značky.