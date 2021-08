Doposud se v kampaních před volbami neprojevila žádná strana nebo koalice tak výrazně, že by se to nezapomenutelně mohlo vrýt do paměti voličů. Ovšem o úsměvné až trapné kreativy jako vždy nouze není.

Hnutí ANO

S ostrou částí kampaně ANO odstartuje v den sedmašedesátých narozenin premiéra Andreje Babiše, což je už tento čtvrtek 2. září v Ústí nad Labem, kde je jeho soupeřem lídr Pirátů a Starostů Ivan Bartoš. Zatím ANO ve volbách příliš neutrácelo, hojně sází na přítomnost Andreje Babiše, Aleny Schillerové a dalších v televizi a médiích. Babiš 15. července vydal s RED Production knihu „Sdílejte, než to zakážou!“ v nákladu 330 tisíc výtisků. Investoval do ni 5,5 milionu korun a distribuuje ji zdarma. Mezi další investice hnutí ANO v rámci kampaně patří „injekce“ 250 tisíc korun do facebookového profilu Aleny Schillerové či 800 tisíc do účtu samotného předsedy strany Andreje Babiše (viz galerie níže).













„Já si za myslím, že co přijde od Babiše, bude veliké, bude to něco úplně jiného, než na co jsme zvyklí,“ říká k očekávanému oficiálnímu startu kampaně například Petros Michopulos, spoluautor politického podcastu Kecy a politika, který v minulosti pracoval na politických kampaních pro různé strany

Koalice Piráti a Starostové

Koalice Pirátů a STAN zahájila kampaň už 18. května, a to mnozí vidí jako neuvážený krok. „Být vyzyvatelem je těžká pozice, ale být vyzyvatelem, který chce o volbách mluvit dva až tři měsíce před volbami a všechny tím vyčerpat, je extrémně těžká pozice,“ říká Jan Král, digitální stratég a šéf pro social v agentuře Symbio. Podle Karla Komínka, stratéga a zakladatele Institutu politického marketingu (IPM), jsou v kampani usedlejší, snaží se oslovit více voličských segmentů. Opustila je lehkost a vtip, které dominovaly předchozí kampani. „Jsme svědky jakéhosi vyprázdnění původní podstaty Pirátů, jakési ztráty duše a přerodu v konvenčnější politickou sílu — to se logicky části voličů nemusí líbit. Je to důsledek rozkročení mezi více segmentů, kdy se snažíte zavděčit všem,“ uvádí.











V koalici Pirátů a STAN je za strategickou komunikaci odpovědný desetičlenný tým, který je složený kombinovaně ze zástupců politiků a marketérů. Na nákup inzerce v médiích využije koalice přibližně patnáct procent rozpočtu, přičemž plánuje využít celý 90 milionový limit. Velká část směřuje do tištěných médií, případně jejich online platforem. Další významná část rozpočtu je určena na nákup OOH ploch, zejména bilboardů, CLV a na výrobu plachet a plakátů.

Koalice Spolu

Už loni předsedové a předsedkyně koaličních stran představili v podobě superhrdinských Avengers s tím, že společnými silami „odrazí síly zla a zajití rozumnou a spravedlivou vládu“. Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 má ve stranickém memu podobu Black Widow, Petr Fiala z ODS je Doctor Strange a Marian Jurečka vystupuje jako Iron Man.

Na sociálních sítích včetně YouTube má koalice několik videoprojektů. Jedním z nich jsou Zprávy Spolu, v jsou vedle komentování aktuálního dění či reportáží z kampaně jsou zde odhalovány i plány Spolu:

Je zde i komediální seriál Petra Čtvrtníčka v roli Dr. Freunda. „Z různých setkání máme zpětnou vazbu, když jim ukážeme Čtvrtníčka, že se lidem líbí a je škoda, že kvůli limitům na kampaň nemůžeme dr. Freunda více propagovat,“ říká Václav Smolka, tiskový mluvčí ODS.

Vedle toho pro Spolu natáčí sérii videí i trio stand-up komiků – Nikola Džokič, Kateřina Hašková a Jaroslav Cerman:

Na sítích Spolu dělí půl na půl placené a organické příspěvky. Témata se v koalicích rozděluje podle toho, co je stranám a jednotlivým kandidátům nejbližší. „Logicky si v rámci koalice vymezujeme prostor pro programové pilíře životního prostředí a prorodinné politiky. Kouzlo koalice tkví v tom, že každá ze stran může reprezentovat ty části programu, které jí jsou nejbližší. Nechceme ‚honit‘ lajky na základě negativní kampaně a komunikačního stylu typu SPD. Sázíme na pozitivní kampaň. V oblasti životního prostředí se snažíme vtahovat publikum do tématu interaktivním obsahem (ankety, otázky, sdílení zkušeností apod.), zvláště tak činíme na Instagramu,“ přibližuje Lucie Ješátková, mediální koordinátorka KDU-ČSL.

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická

Nekompromisně hodnotí kampaň Petros Michopulos, spoluautor politického podcastu Kecy a politika, který v minulosti pracoval pro různé strany (včetně ČSSD). Historicky to ČSSD podle něj zvládala relativně dobře, uměla proškolit své lidi s pomocí stáží u spřátelených evropských partají, pracovat s daty a kampaně naplánovat s ohledem na cílovou skupinu voličů. „Teď je ale vidět personální rozklad a nedostatek prostředků. Zároveň se míjí s voliči. Chtěli by je stáhnout zpět, ale guerilla marketingem se Stropnickým a Maláčovou ve stylu Majora Zemana se to asi nepodaří,“ říká Michopulos v narážce na inspekční akci Férová práce, kdy dotyční jezdí kontrolovat pracovní podmínky ve firmách. Po vizuální stránce zatím ČSSD vsadila na slogany se žlutým podkladem.













PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

„Poctivě odpracovaná“ je podle Petra Lesenského, zakladatele Lesensky.cz, kontaktní kampaň Roberta Šlachty, který najezdil v autě před volbami doposud přes 70 tisíc kilometrů po celém Česku a lidem zklamaným z kroků dosavadní vlády nabízí alternativu. Bývalý policista je podle Lesenského symbolem bezpečí, navíc je svou komunikací pro lidi srozumitelný. Tým starající se o kampaň Přísahy čítá patnáct lidí, využívá však tisícovek dobrovolníků. Ve volbách chce Šlachtova strana vsadit na téma dvojí spravedlnosti a prověření všech státních covidových zakázek vyhlášených v nouzovém stavu. Dále chce hnutí třeba osamostatnit cizineckou policii k účinnější ochraně hranic a důležitost klade i na sektor školství.

„Máme malý rozpočet a ani korunu ze státních peněz, takže se snažíme v maximální možné míře využívat sociální sítě a organický dosah. Pokud se někdo k podpoře našeho hnutí přihlásí, bude to jenom jeho rozhodnutí a nás to samozřejmě bude těšit,“ uvádí PR manažerka hnutí Karolína Skrčená.







„Robert Šlachta do světa sociálních sítí vstoupil nedávno. Zejména na jaře zazářil skutečně jako kometa a rychle se mu podařilo získat nejen velký počet sledujících, ale i velice slušný engagement,“ říká Jiří Komár, ředitel digitální marketingové agentury Advisio. Pokud se budeme bavit o Facebooku, tak Robert Šlachta má nyní 78 tisíc sledujících, což je necelá třetina počtu sledujících Andreje Babiše a zhruba čtvrtina počtu sledujících Tomia Okamury.

SPD – Svoboda a přímá demokracie

Tomio Okamura si stranu řídí sám a také sám o všem rozhoduje. Proto ve straně nevznikají žádná rozporuplná stanoviska. „Páteří jeho marketingu jsou mediální prezentace dvou předních tváří Okamury a Radima Fialy, k tomu noviny, které distribuují poštou a letošní novinka, americký truck, se kterým objíždí venkov a pořádají jarmarky. Když kolem sebe máte pár lidí, kteří to profesionálně zvládají, dobře se to celé řídí,“ říká Petros Michopulos.





KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy

„Komunisté, taková naše nemilá stálice, fungují stále podle stejné kuchařky. Nevyčerpávají energii tam, kde není moc třeba, přesto udělají nutné minimum, aby i v digitálu na sociálních médiích vypadali a fungovali trochu ku světu. To znamená kampaňový vizuální styl, komunikace skrze osobnosti, reklamní formáty… snaží se. Očividně aspoň trochu rozumí media mixu vzhledem ke svým voličům i vlastním kapacitám (časovým, finančním, lidským),“ milosrdně hodnotí komunikační výkon KSČM Král ze Symbia.