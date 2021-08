V první kampani od agentury se sérií rychlých spotů banka propaguje okamžité otevření účtu přes mobil.

Vítězem tendru ČSOB banky na digital a social media komunikaci se stala hybridní agentura Darwin & the Machines. Ve své první kampani #MobilemObratem přináší sérii rychlých spotů propagujících okamžité otevření účtu. O produkci se postarala společnost Darq, režie se ujal Jan Chramosta.

„Každý z nás zažil pocit, kdy si od rodičů chtěl půjčit peníze a byl odmítnut. Právě tímto insightem se chceme přiblížit všem mladým ve věku 18 až 30 let. Na rozdíl od rodičů či přátel, mají u ČSOB jistotu, že po založení účtu dostanou tisícovku. A účet si otevřou #MobilemObratem,“ říká Michal Pastier, kreativní ředitel Darwin and the Machines.

Data potvrzují nárůst využívání mobilních technologií v segmentu, a tak kampaň využívá formu rychlých videohovorů. Banka formátem kóduje i zakládání nových účtů mobilním telefonem přes aplikaci ČSOB Smart.

„Věříme, že právě variabilita kampaně ve třech skvělých online spotech dokáže naplnit naše očekávání,“ doplňuje Radovan Kuštek, výkonný manažer skupinového digitálního marketingu ČSOB.

Ekosystém kampaně využívá v online prostoru sociální sítě a vybrané online portály. Spoty jsou doplněny dalšími formami od spolupráce s influencery, až po podpůrné display formáty.