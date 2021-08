Nová kampaň pracovního portálu společnosti LMC od agentury Outbreak povzbuzuje ke změně zaměstnání. Poběží do prosince.

Díky rekordní poptávce firem po zaměstnancích je vhodná doba změnit práci, upozorňuje nová kampaň portálu Jobs.cz, který provozuje společnost LMC, stejně jako portál Prace.cz, online vzdělávací službu Seduo.cz nebo web pro hodnocení firem Atmoskop.cz.

„Naše data ukazují, že se česká ekonomika dokázala s covidem vyrovnat velmi dobře. Pokles poptávky po zaměstnancích způsobený pandemií byl celkově menší a hlavně kratší, než si lidé myslí. Práce je spousta, ale lidé to často nevědí nebo se bojí hledat nové příležitosti k rozvoji. Drží se svých pozic i za cenu snížení nároků na současného zaměstnavatele. To je škoda, protože v současnosti trh práce přeje těm, kteří se chtějí ve své kariéře posunout, najít novou výzvu či lepší místo. A my kampaní vtipně ukazujeme, že pokud uvažujete o změně zaměstnání, teď je ta nejlepší doba,“ říká Milan Fořt manažer marketingu Jobs.cz.

Kampaň pracuje se sdělením „Cokoliv může být znamení změnit práci. Volných míst je více než kdy jindy!“. Vybírá vtipné, zajímavé i banální každodenní okamžiky a říká, že každý z nich může být znamením, že právě teď máte změnit zaměstnání.

„Volných míst je dnes tolik, že si jako znamení, že je čas změnit práci, můžete bez obav vybrat doslova cokoliv. Klíče v šachtě, podrážku na hnědo i 11:11 na hodinkách,“ vysvětluje Ivo Laurin, výkonný ředitel a „strategic planner“ agentury Outbreak, která kampaň vytvořila. „Česká ekonomika potřebuje růst a vrátit se k normálnímu fungování. Firmy, které přežily covid v dobré kondici, nebo je covid dokonce posílil, musí rychle najít co nejlepší zaměstnance a táhnout ekonomiku nahoru,“ dodává Milan Fořt.

Kampaň se objeví v televizi, OOH formátech, online a na sociálních sítích. Startuje na konci srpna a poběží do začátku prosince letošního roku. Pro společnost LMC ji vytvořila agentura Outbreak. Televizní reklamu realizovala produkce Woobetz a režíroval Vít Procházka. Na online a mediální části kampaně spolupracovaly agentury TSM Global, SocialSharks a Fragile.