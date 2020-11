ADVERTORIAL Designový hygienický pylon dotváří image firmy, říká Dan Krásný z Westiformu.

Hlavní činností švýcarské firmy Westiform je nabídka vizuálních komunikačních prvků pro exteriér i interiér. Její česká pobočka v Hradci Králové pak poskytuje komplexní služby v oblasti světelné reklamy. V době pandemie covid-19 se však vrhla na produkci hygienických pylonů s automatickým dávkováním dezinfekce. „Už jsme se nemohli dívat, jakým způsobem většina firem řeší dezinfekci rukou,“ říká ředitel českého zastoupení Dan Krásný.

Co máte konkrétně na mysli?

Různé primitivní prostředky jako jsou zahradní ostřikovače plné lihu či osahané lahvičky s okenou nebo vypláchnuté ruční dávkovače od mýdla. To jsem bohužel zahlédl i u vchodů do nadnárodních supermarketů. Na rozdíl od nich nabízíme designové a profesionální řešení, za které se nemusí nikdo stydět.

Jaké je tedy vaše řešení?

Jsme výrobcem kvalitních českých reklamních pylonů s možností dezinfekce rukou. Díky plně automatizovanému bezdotykovému dávkovači tekuté dezinfekce, poskytují naše reklamní pylony snadno dostupnou ochranu před virovou nákazou. Jak zákazníkům, tak zaměstnancům podniku.

Co tedy váš hygienický stojan konkrétně umí?

Kromě toho, že jde o reprezentativní výrobek z kvalitních materiálů, umožňuje automatické bezdotykové dávkování, a to až pět tisíc dávek na jedno naplnění. Několik velikostí a různé barvy lze využít jako prvek CI (Corporate Identity) firmy. Na pylon je možné umístit reklamu či světelné logo. Zákazník tedy kupuje dva výrobky v jednom — plní funkci dezinfekce i reklamy. Stálou funkčnost zajišťuje napájení z klasické 230V zásuvky.

Myslíte, že přesvědčíte vedení firem, aby si vaše pylony koupilo?

Doufáme v to. Naším cílem je přimět manažery podniků, aby si uvědomili, že i na takovémto doplňku vybavení prodejny, banky či provozovny je možné ukázat lidem, že firmě na zákazníkovi opravdu záleží. Standardem v Česku se stalo, že mnoho firem pouze splnilo svoji povinnost mít jakousi dezinfekci, ale aby to využily jako svoji přednost a ukázaly zákazníkovi, že i k nepopulárním záležitostem lze přistoupit kreativně, to se neděje. Hygienický pylon dotváří image firmy, která ukazuje zákazníkům, že na tomto výrobku nešetří a chce jim dopřát komfort. Navíc jde o dlouhodobé řešení.





Jak je to s poptávkou a cenami těchto stojanů?

Zatím máme velmi dobrou zpětnou vazbu především ze zahraničí, kde je firemní kul tura na vyšší úrovni a kam jsme již vyvezli 300 pylonů. Cenově se pylon pohybuje ve standardu v rozmezí 12 až 20 tisíc korun podle velikosti, provedení, množství a doplňků. Nabízíme různé obchodní modely — prodej, pronájem i zapůjčení pylonu zdarma na 14 dní.

A až pandemie skončí?

To se dá těžko předvídat, ale očekáváme, že by se pylony mohly stát běžným firemním hygienickým standardem. Vzhledem ke spokojenosti našich zákazníků věříme, že najdou i na českém trhu své místo.

