University of New York in Prague (UNYP) připravila pro své potenciální studenty hned dva formáty otevřených dveří. Virtuální „open day“ proběhne ve čtvrtek 18. června. Klasický „open day“ je na programu v prostorách školy o týden později 25. června.

Virtuální den otevřených dveří nabízí možnost zúčastnit se události odkudkoli na světě. Je k tomu potřeba pouze spolehlivé internetové připojení a přibližně hodina času, během které budou mít zúčastnění studenti možnost okusit atmosféru na UNYPu, dozví se něco víc o fungování školy a jejích studijních programech a v neposlední řadě se jim také dostane zpětné vazby od některých studentů a absolventů.

Podmínkou pro účast na všech typech otevřených dveří je vyplnění registračního formuláře, který může rodič nebo student najít na webových stránkách unyp.cz. Chystají se i termíny v dalších měsících.