TikTok vytváří největší antisemitské hnutí od dob nacismu, řekl Sacha Baron Cohen do očí jeho šéfům

Jsou znepokojeni nárůstem antisemitismu a dezinformací, ke kterému na TikToku dochází po teroristickém útoku Hamásu na izraelské civilisty. Přední židovské celebrity měly minulý týden možnost to říct vedení této sociální sítě pěkně z očí do očí. A někteří je rozhodně nešetřili.

Hodinu a půl dlouhému videohovoru, ke kterému se připojilo více než třicet lidí včetně Sachy Barona Cohena, Amy Schumer či Debry Messing, předcházel otevřený dopis podepsaný 43 židovskými tvůrci obviňujících TikTok, že není bezpečný pro židovské uživatele. Vedení společnosti jim v reakci „předhodilo“ provozního ředitele Adama Pressera a globálního šéfa uživatelských operací Setha Melnicka.

Ačkoliv podle zdroje magazínu Variety byl průběh schůzky celkově uctivý a produktivní, debata byla místy velmi vzrušená. „To, co se děje na TikToku, vytváří největší antisemitské hnutí od dob nacistů,“ řekl zcela vážně britský komik Sacha Baron Cohen známý z filmů Borat, Brüno či Diktátor. „Hanba vám!“ pokáral poté Pressera a trval na tom, že TikTok může sepnutím knoflíku odstranit veškerý takový obsah z platformy.

Presser s Melnickem překvapivě částečně se slovy Cohena souhlasili a potvrdili, že by sociální média mohla v boji proti antisemitismu dělat víc. „Je očividné, že mnoho z toho, co Sacha říká, je pravda,“ uznal Presser, nicméně vyloučil, že by nějaký kouzelný knoflík existoval.

A výtky dalších z účastníků? „Celebrity a tvůrci občas s plamennou rétorikou popisovali, jak byly nástroje TikToku bezmocné vůči záplavě komentářů typu ‚Hitler měl pravdu‘ nebo ‚Doufám, že skončíš jako Anna Franková‘, které se objevovaly pod jejich videy,“ citoval deník The Times svůj zdroj.

Kritice z nedostatečných opaření proti šíření propagandy Hamásu se nevyhýbají ani další sítě. Spoluzakladatel Facebooku a nynější šéf softwarové společnosti Asana Dustin Moskovitz, uvedl, že by majitel sítě X Elon Musk měl rezignovat poté, co antisemitský příspěvek, podle kterého Židé podporují „nenávist vůči bělochům“, na své síti označil za „skutečnou pravdu“. Reakce inzerentů na sebe nenechaly dlouho čekat. „IBM má nulovou toleranci vůči nenávistným projevům a diskriminaci. Okamžitě jsme pozastavili veškerou reklamu na X a budeme tuto nepřijatelnou situaci vyšetřovat,“ uvedla společnost IBM. Ke stejnému kroku přistoupily i Apple, Disney, Warner Bros Discovery či Lionsgate.