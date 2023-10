TikTok zvažuje zavedení placené verze bez reklam

V návaznosti na zprávy, že Meta zvažuje možnost předplatného bez reklam pro Facebook i Instagram, TikTok nyní také testuje podobnou verzi předplatného.

Informace byly získány z nového kódu v samotné aplikaci. Podle něj TikTok plánuje zavést měsíční předplatné ve výši 4,99 USD měsíčně. Vše je nyní předmětem testování, ale říká nám to, že TikTok zavedení předplatného, po vzoru Mety, minimálně zvažuje.

Proč k zavádění placených verzí aplikací bez reklam dochází právě nyní? V případě Mety se jedná o reakci na vývoj regulací EU ohledně digitálního soukromí uživatelů a schopnost sociálních platforem shromažďovat a využívat uživatelská data. Podle nového zákona EU o digitálních službách se evropští uživatelé budou moci brzy odhlásit ze všech personalizací, které využívají jejich data k přizpůsobení jejich zážitku. To zahrnuje také reklamy a Meta se obává, že méně dat od jejích uživatelů povede k horšímu uživatelskému zážitku, což by ve výsledku mohlo vést k tomu, že lidé budou méně používat její aplikace. Nabídka placené verze bez reklam by mohla být pro evropské uživatele lákavější alternativou, protože by jim nebyla nabízena reklama, která často negativně ovlivňuje jejich zážitek.

TikTok bude nicméně muset přistoupit k jiným kalkulacím než Meta, která má propracovanější síť reklamního byznysu. V podstatě ale musí kalkulace vycházet ze stejných základů. Cena, kterou si platformy účtují za verzi bez reklam, musí kompenzovat částku, kterou ztratí přímým vystavením reklamy. Mezi oběma verzemi musí udržovat rovnováhu, aby maximalizovali dosah reklamy, nalákali reklamní partnery a zároveň zajistili, že při tom nepřijdou o zisk.

Je obtížné provést přesné propočty s tolika odlišnostmi na jednotlivých trzích. Je ale možné, že se správným nastavením cen mohou platformy tímto duálním nastavením navýšit své zisky a zároveň nabídnout uživatelům zajímavou alternativu. Zatím se však zdá, že je výnosnější cestou verze s reklamou. Nové regulace EU mění částečně pravidla hry, ale mimo Evropu není prozatím nutností cestou testování placené verze bez reklam jít.

Možná je to ale blízká budoucnost. Alespoň se zdá, že platformy nyní zvažují své možnosti.