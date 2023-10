Dezinformace a konflikt Hamas-Izrael: EU po platformách X, Meta a TikTok varuje i YouTube

Evropská unie se snaží čelit dezinformacím a násilnému obsahu, který zaplavuje sociální sítě v souvislosti s konfliktem Izraele a palestinského hnutí Hamas. Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton již varoval všechny přední platformy, proti některým už běží vyšetřování.

Začalo to úterní rychlou výměnou názorů Bretona s Elonem Muskem poté, co mu eurokomisař napsal otevřený dopis, ve kterém ho mimo jiné upozornil, že jeho sociální síť X (dříve Twitter) byla „využívána k šíření nezákonného obsahu a dezinformací v EU“. Musk sice požadoval zveřejnění seznamu konkrétních provinění, nicméně X nakonec smazalo tisíce dezinformačních účtů a příspěvků.

„X přiměřeně a účinně posuzovalo a řešilo identifikovaný falešný a zmanipulovaný obsah,“ reagovala šéfka sítě Linda Yaccarino v odpovědi, kterou si komise vyžádala. Nicméně příliš svými slovy nepřesvědčila ani experty, ani Bretona. A tak komise během čtvrtka oznámila, že se rozhodla zahájit formální vyšetřování.

