Autentický obsah drogerie dm na TikToku odráží aktuální trendy

Zvýšit dosah a zlepšit povědomí o značce výraznou měrou TikTok umožňuje díky mikrotrendům, které se často stanou virálními.

TikTok je sociální síť, která představuje rychlý a efektivní způsob, jak vytvářet a sdílet videa s ostatními uživateli, a zároveň prožívat krátké a zábavné momenty. Nabízí tak firmám jedinečnou příležitost pro interakci se zákazníky. Společnost dm vstoupila na sociální síť TikTok počátkem ledna 2023 (@dm_cesko na TikToku) a od té doby hraje spolu s Instagramem se svými videoobsahy v digitální komunikaci prim.

Mezi nejčastější témata TikToku patří mimo jiné krása, děti a rodičovství, jídlo a pití a v neposlední řadě také domácí mazlíčci. Z pohledu sortimentu je tedy dm pro uživatele TikToku velice zajímavá.

Jedinečný algoritmus

Algoritmus TikToku funguje tak, že pomáhá personalizovat obsah, který se zobrazuje každému uživateli. Algoritmus vyhodnocuje a analyzuje různé faktory, jako je například historie prohlížení, interakce s videi („likes“, komentáře), preferovaný typ obsahu atd. Poté přizpůsobuje obsah na základě toho, co se zdá být nejrelevantnějším pro daného uživatele. Cílem algoritmu TikToku je udržet uživatele na platformě co nejdéle a zajistit, aby se jim zobrazoval obsah, který je pro ně zajímavý a zábavný. To má za následek, že uživatelé jsou více motivovaní k účasti na platformě a k dalšímu sdílení svého vlastního obsahu.

Pro firmy, jako je dm drogerie, to přináší možnost lépe oslovit mladší generaci (18 až 24 let), která na TikToku představuje klíčovou cílovou skupinu zahrnující bezmála 60 procent sledujících obsahu dm na TikToku. Právě na této platformě se rychle vytvářejí a šíří mikrotrendy, které se často stávají virálními. To znamená, že se stanou známými a populárními mezi širším publikem. TikTok tak výraznou měrou umožňuje zvýšit dosah a zlepšit povědomí o značce.

Tvorba specifické komunikace v podobě kreativního a interaktivního obsahu je rychlejší, spontánnější a odvážnější, a přesto věrná stabilní značce dm a jejím hodnotám. „Z hlediska témat se věnujeme aktuálním kampaním, ale také věrnostnímu programu, aplikaci Moje dm nebo make-up tutoriálům a tipům na produkty z dm sortimentu,“ přibližuje manažer komunikace dm Jiří Peroutka.

Tváří dm profilu na TikToku je influencerka Anna Marie Veselá (@anniecamell). Videa se pro TikTok natáčí především přímo v prodejnách dm, aby obsah působil autenticky.