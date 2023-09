Uživatelům v Evropské unii by kvůli přísnější regulaci mohla Meta začít nabízet Facebook a Instagram bez reklam.

Skupina Meta zvažuje placenou verzi Facebooku a Instagramu bez reklam pro uživatele z Evropské unie. Uvedl to list The New York Times, kterému informaci potvrdily tři zdroje ze skupiny pod podmínkou anonymity, protože jde o důvěrné plány. Zatím není jasné, kdy a jestli Meta plány uskuteční, známé nejsou ani případné ceny. Otázky médií na toto téma Meta dosud nekomentovala.

Krok ale společnost zvažuje kvůli přísnější regulaci v EU, ať už se to týká Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo Nařízení o digitálních službách (DSA). Ty mimo jiné zakazují sdílení dat o uživatelích mezi sociálními sítěmi jedné skupiny nebo zasílání dat o evropských uživatelích mimo unii. Kvůli přesouvání uživatelských dat do USA ostatně Meta dostala od irských regulátorů letos v květnu rekordní pokutu 1,2 miliardy eur. Kvůli DSA

Díky DSA pak začala Meta na svých sítích nabízet výsledky vyhledávání bez personalizace s využitím algoritmů či chronologické zobrazování příspěvků jako Reels a Stories. Už v únoru pak přestala ukazovat reklamy podle aktivit uživatelům mezi 13 a 17 lety. Podobně možnost vypnutí personalizace už dříve zavedl také TikTok či Snapchat.

Vedle Facebooku a Instagramu od Mety a TikToku od ByteDance a Snapchatu připadají nejpřísnější podmínky na platformy jako služby Google a YouTube ze skupiny Alphabet, Bing od Microsoftu, LinkedIn, Pinterest, Wikipedii, X či Zalando. Pokud své služby podmínkám DSA nepřizpůsobí, hrozí jim pokty ve výši šesti procent jejich globálního obratu.