H1.cz zaniká a přechází pod GroupM Nexus, spojenou agenturu povede Veronika Burešová

Propojování specialistů na brand a výkonnostní marketing, které skupina GroupM zahájila loni, dostalo finální tečku. Agentura H1.cz jako značka po 18 letech končí a přechází pod brand GroupM Nexus. Spojením vzniká jedna z největších digitálních agentur v Česku, kterou bude řídit Veronika Burešová.

I přes loňské sesazení digitálních týmů GroupM do jednoho hubu si skupina z komunikační sítě WPP držela obě značky. Lokální H1.cz i globální GroupM Nexus. S dnešním dnem však tato „dvojkolejnost“ končí. Všechny komunikační kanály se ze zelené barvy přebarvují do modré a zůstává jen jeden brand – GroupM Nexus.

„Přestože jsme se snažili obě značky podporovat, docházelo ke zbytečnému tříštění talentů, know-how, kapacit, ale i naší nabídky směrem ke klientům. Stávalo se, že člověk nevěděl, zda jde za klientem z pozice GroupM Nexus, nebo H1.cz, protože pracoval pro obě značky,“ vysvětluje Veronika Burešová v rozhovoru, který o spojení agentur vyšel v aktuálním vydání MAM.

Podle nové CEO GroupM Nexus, která do H1.cz přišla před 15 lety a poslední čtyři roky ji vedla, se toho pro klienty moc nezmění. Nicméně ambice sloučené agentury, která má přes sto digitálních specialistů, budou zásadně vyšší. „Rozhodně chceme být lídrem trhu a postupně se vyprofilovat tak, abychom to byli my, kdo udává směr. Stavíme GroupM Nexus na propojení výkonnostního marketingu, což byla doména H1.cz, s tím brandovým,“ říká Veronika Burešová.

Co sloučení přinese klientům a co lidem v agentuře? Zůstane globálnímu brandu lokální odkaz H1.cz? Bude GroupM Nexus nabírat, či propouštět? A je zánik „Hájedničky“ pro Veroniku Burešovou osobní? Odpovědi najdete v rozhovoru, který vyšel v MAM 45/2023.