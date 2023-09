Vyhněte se chybám a postavte e-shop už za pár dní

Na spuštění nového e-shopu pro váš podnikatelský nápad nemusíte čekat měsíce. Na jaké kroky je třeba se zaměřit?

Obchodování po internetu se neustále zrychluje a kdo promešká svoji příležitost, možná se už se na trhu nikdy neuchytí. Pokud se rozhodnete spustit nový e-shop nebo inovovat ten současný, nemůžete čekat na dlouhý a nákladný vývoj e-commerce platformy na míru. Existuje ale řešení, jak můžete začít obchodovat během několika dní. Máme pro vám několik tipů, na co si dát pozor a jak si tvorbu nového e-shopu nezkomplikovat.

E-shop na počkání

Nejen začínajícím obchodníkům se nabízí využití předpřipravených e-commerce platforem, které budou vybaveny všemi funkcemi pro pohodlný nákup po internetu. Konzultanti Sprinx Systems takové platformy analyzovali a z dostupných řešení, na základě svých zkušeností, doporučují službu Shopify. Jen za několik posledních měsíců jsme ve Sprinxu na Shopify postavili řadu e-shopů pro naše zákazníky.

Shopify je vyspělá, standardizovaná platforma pro vytváření moderních e-shopů, které podporují současné požadavky zákazníků a odpovídají české legislativě pro online obchodování. Platforma Shopify vychází z připravených šablon, vhodných pro e-shopy s menší šíří sortimentu i rozsáhlá e-commerce řešení s napojením na další podnikové systémy (ERP, sklad, logistika a tak dále). Modulární koncepce Shopify poskytuje možnost rozšiřovat e-shopy o další funkce a služby pro zákazníky – podle budoucího vývoje on-line obchodování a požadavků trhu.

Zásadní výhodou Shopify je možnost začít obchodovat skutečně velmi rychle – především pokud se rozhodnete spolupracovat na budování e-shopu se zkušeným partnerem, který vás provede úvodní analýzou a návrhem struktury vašeho internetového obchodu, který následně převede do reality. Se správným partnerem lze tvorbou nového e-shopu na platformě Shopify posupovat ve velmi rychlých krocích, směřujících ke spuštění obchodování po internetu v řádu dní nebo několika týdnů.

A co k tomu říká náš zákazník Robert Štegmann, vedoucí prodejního oddělení společnosti Pro Export Plus pro kterou jsme na Shopify postavili nový e-shop? „Když jsem viděl, co Sprinx dokázal implementovat za den, těšil jsem se co mi ukáží za čtrnáct dní.“

Ještě než začnete

Aby celá tvorba nového e-shopu na platformě Shopify proběhla opravdu hladce a v co nejkratším čase, je nutné zaměřit se na několik základních kroků:

Návrh struktury kategorií , který bude vycházet ze zvyklostí zákazníků a dlouhodobého sledování jejich nákupního chování.

, který bude vycházet ze zvyklostí zákazníků a dlouhodobého sledování jejich nákupního chování. Výběr šablony podřízený především požadovaným funkcím , spíše než vizuální stránce vašeho nového e-shopu.

, spíše než vizuální stránce vašeho nového e-shopu. Segmentování zákazníků hned od spuštění nového e-shopu – minimálně do několika základních kategorií podle úrovně jejich obratu.

– minimálně do několika základních kategorií podle úrovně jejich obratu. Napojení na srovnávače cen nebo marketplace platformy – jde o dobrou cestu jak získat nové zákazníky, ale za cenu podílu na zisku.

– jde o dobrou cestu jak získat nové zákazníky, ale za cenu podílu na zisku. Propočítání transakčních nákladů na různé možnosti plateb, které zákazníkům svého e-shopu poskytnete.

Vytvoření a provozování nového e-shopu na platformě Shopify může působit jednoduše. Přesto se vyplatí spojit síly se specialisty, kteří vám pomohou jak s úvodní analýzou, tak při volbě vhodného cenového plánu a především pak s nasazením vhodné šablony a potřebných modulů nového e-shopu.

Konzultanti Sprinx Systems vám pomohou i s napojením datových zdrojů pro katalog produktů, nastavením správy kontaktů a jejich segmentace, stejně jako s tvorbou e-mailingových kampaní. A pokud by snad funkce Shopify a dostupných modulů neplnily všechny požadavky na váš nový e-shop, vyvineme vám ve Sprinxu další funkce a integrace na míru. Máte dobrý nápad nebo nevyhovující e-shop a chcete začít obchodovat po internetu co nejrychleji to půjde? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.