Nikol Leitgeb má cenu za mimořádný přínos z Czech Social Awards

Desátý ročník Czech Social Awards představil vítěze, influencerem roku je Čestmír Strakatý, zodpovědnou značkou Snuggs. Kdo další vyhrál?

Jubilejní desátý ročník Czech Social Awards zná své vítěze. Ocenění letos získaly nejen osobnosti sociálních sítí, ale i projekty, firmy a inspirativní obsah. Trofej influencer roku během slavnostního večera v DOX+, jímž provázela Zorka Hejdová, získal Čestmír Strakatý.

„Sociální sítě dokážou zesílit podstatné informace a důležité příběhy. Vytvořit komunitu a zburcovat lidi, aby udělali něco dobrého,“ prohlásil Strakatý a dodal: „Pro mě osobně jsou i filtrem toho, co se děje a a přibližují mi příběhy, lidi a situace, ke kterým bych se nemohl jinak dostat. To je pro mě na sociálních sítích to nejdůležitější.“

Právě cenu za mimořádný přínos společnosti přes sociální sítě Social Special Award získala Nikol Leitgeb, která ji převzala z rukou loňského vítěze Petra Máry. Její příspěvek pomohl například během letošního září rozjet sbírku Život pro Martínka, díky níž se na Donio vybralo přes 150 milionů korun na stomilionovou léčbu v zahraničí. „Jestli mě tady někdo sleduje na Instagramu – minimálně alespoň můj manžel – tak ví, že to ocenění je pro celou komunitu. Tu mojí ‚instarodinu‘, která pravidelně pomáhá, třeba jako právě ve sbírce pro Martínka. Právě komunita má ten přínos,“ uvedla při přebírání trofeje Leitgeb.

O ocenění Nikol Leitgeb rozhodla porota, v ostatních kategoriích hlasovala veřejnost pomocí hlasovací platformy Decision 21. Vedle Čestmíra Strakatého jako influencera roku u veřejnosti v kategorii Young Impact uspěl Jirka vysvětluje věci, ocenění za Talent má Studio_marteena, v kategorii Content uspěl projekt Nesnězeno a jako Responsibility Brand byla zvolena značka Snuggs.

Po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže následoval přímý online přenos rozhovorů moderátorky Gabriely Gašpárové z backstage zóny Kinley s předávajícími z řad minulých vítězů – s Petrem Márou, Markem Dvořákem, Romanem Stašou či modelkou a zastánkyní udržitelné módy Jitkou Nováčkovou. Promluvili i speciální hosté Majk Spirit nebo Petr Švancara. Ne slavnostním večeru nechyběla ani Janka Chudlíková, moderátorka videocastu Czech Social Talks, který vznikl k jubilejnímu ročníku ankety. V něm mimo jiné vyzpovídala Lukáše Hejlíka, Brain We Are, Simonu Krainovou, Míru Hejdu a další.