Ivan Trojan je popáté nejlepším hercem v reklamě, maskotem je prasátko od Kofoly

K sedmi filmovým Českým lvům přidal už pátou trofej z reklamní branže. Ivan Trojan byl během galavečera Effie Awards znovu vyhlášen Nejlepším hercem v reklamě. Stejného vítěze jako loni má i kategorie maskotů, které vévodí zlaté prasátko z reklam Kofoly.

Výsledky vychází z pravidelného průzkumu realizovaného agenturou ResSolution Group ve spolupráci se společností Nielsen a Asociací českých reklamních agentur. Přes 8 tisíc respondentů starších 15 let, kteří průzkum vyplnili online, je součástí Českého národního panelu. Herci a maskoti byli ohodnoceni v tuzemských premiérových reklamách odvysílaných v období září 2022 až srpen 2023, a to vždy na škále od 0 do 10. Absolutními vítězi se staly osobnost a postavička s nejvyšším průměrným výsledkem. Na českých televizních stanicích bylo v daném období k vidění více než 210 unikátních spotů s hercem či herečkou a v reklamách vystoupilo přes 120 osobností. V případě maskotů se jednalo o zhruba 170 spotů a přes 70 vystupujících postaviček.

Kategorie Nejlepší herec/herečka v reklamě se v Česku vyhlašuje už osmým rokem – a letos ji opět (již po páté) ovládl Ivan Trojan, kterého respondenti ocenili za výkon ve spotech Českých drah známkou 7,31. Na druhé pozici se letos umístila Taťána Kuchařová, která účinkovala v reklamách společnosti Astratex. Třetí místo patřilo Tomáši Jeřábkovi za jeho roli ve spotech Air Bank, kde shodou okolností letos vystupoval naposledy. Čtvrtou a pátou pozici obsadili herec Martin Hofmann (Vodafone) a modelka Natálie Jirásková (Astratex). Jak už je v tomto průzkumu zvykem, hodnocení první pětice bylo velmi těsné, což je patrné z žebříčku níže.

Žebříčku TOP 5 nejlepších maskotů vládnou zvířata a kreslené postavičky. Na první příčce je – stejně jako loni – animované zlaté prasátko z vánoční reklamy firmy Kofola, vysloužilo si konečnou známku 7,95. Druhé skončilo tradiční duo Pat a Mat ze spotů České podnikatelské pojišťovny, třetí byl kocour z reklam Puriny, čtvrtý pak kozel Olda ze spotů Velkopopovického Kozla a pětici uzavřela kočka Whiskas.

Pravidelný výzkum se sbíral letos na podzim. Jeho metodiku přibližuje Tomáš Hynčica, ředitel výzkumné agentury ResSOLUTION Group: „Premiérové reklamy daného roku vždy hodnotí reprezentativní vzorek více než 8 tisíc online respondentů z Českého národního panelu, což je v Česku skutečně unikátní počet. Každému z nich patří velký dík za to, že se na tomto projektu podílí. Věříme, že výsledky přinášejí také zajímavou zpětnou vazbu firmám, které do svých reklam osobnosti a maskoty obsazují.“